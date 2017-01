48 Jahre nach Vietnamkrieg John Kerry trifft Vietcong, der ihn töten wollte

Ende der Sechziger Jahre war der heutige US-Außenminister John Kerry als Navy-Leutnant im Vietnamkrieg im Einsatz. Nun hat er einige Schauplätze seiner Stationierung noch einmal aufgesucht und dabei auch einen Mann getroffen, der ihn vor etwa 48 Jahren fast umgebracht hätte. Das berichtet die "Washington Post".

Demnach trug Kerry 1969 die Verantwortung für ein Schiff, das in einen Hinterhalt des Vietcongs geraten war. Kerry konnte sich und seine Crew damals retten, tötete dabei jedoch einen der Angreifer. Bei seinem aktuellen Besuch in Vietnam ist der heutige US-Außenminister nun einem ehemaligen Vietcong-Kämpfer begegnet, der an diesem Hinterhalt beteiligt gewesen war.

Der 70-jährige Vietnamese Vo Ban Tam wurde von der US-Botschaft in Vietnam aufgespürt und zu dem Treffen mit Kerry eingeladen. Die Begegnung der früheren Feinde fand an einer Schiffsanlegestelle statt - ganz in der Nähe des Schauplatzes der Attacke von 1969.

Mithilfe eines Übersetzers erzählte Tam dem US-Außenminister, dass er den Mann gekannt habe, den Kerry damals erschossen hatte. Der "Washington Post" zufolge handelte es sich bei dem Kämpfer um einen 24-Jährigen namens Ba Thanh. Bisher wusste Kerry nichts über den Mann. Die Informationen gingen ihm dem Bericht zufolge sichtliche nahe.

Während des Treffens erfuhren Kerry und Tam weitere Details aus dem Kriegsalltag des jeweils anderen. Am Ende der Begegnung soll Kerry sich mit den Worten "Ich bin froh, dass wir beide am Leben sind," verabschiedet haben, so die "Washington Post".

Today I met Vo Ban Tam, a former VC enemy who farms shrimp and crab on the same #Mekong river we once fought over. pic.twitter.com/O1h4RxpwS6 — John Kerry (@JohnKerry) January 14, 2017

Auf Twitter veröffentlichte Kerry ein Foto von dem Treffen. In einem weiteren Tweet bezeichnete er es als "gewaltig", dass Veteranen beider Seiten heute Freunde sein könnten und gemeinsam dieselben Ziele verfolgen würden.