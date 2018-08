John McCains Abschiedsbrief "Ich lebe und sterbe als stolzer Amerikaner"

John McCain war ein Kriegsveteran, der Folter überlebte, ein Senator, der für den Irakkrieg warb und ihn später als Fehler bezeichnete, ein Präsidentschaftskandidat, der eine Wahl verlor.

Er war Republikaner mit ganzem Herzen und scheute Konflikte nicht - weder mit seiner eigenen Partei noch mit seinen politischen Gegnern. McCain war einer der prominentesten Kritiker des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Am Sonntag ist er im Alter von 81 Jahren verstorben. (Lesen Sie hier den Nachruf).

Seine letzte Nachricht an Amerika las sein Wahlkampfmanager Rick Davies am Montag in Phoenix, Arizona vor. Sein Brief soll ein Plädoyer zur Überwindung der gesellschaftlichen Spaltung sein.

Lesen Sie hier die Transkription seines Abschiedsbriefes:

Meine lieben Amerikaner, denen ich sechzig Jahre in Dankbarkeit gedient habe, und vor allem meine lieben Arizoner,

Ich danke Euch für das Privileg, Euch zu dienen und für das bereichernde Leben, das der Dienst in Uniform und in öffentlichen Ämtern mir beschert hat. Ich habe versucht, unserem Land ehrenvoll zu dienen. Ich habe Fehler gemacht, aber ich hoffe, dass meine Liebe für Amerika sie mindestens aufwiegen wird.

Ich habe oft festgestellt, dass ich der glücklichste Mensch auf der Welt bin. Ich fühle das auch jetzt, während ich mich auf das Ende meines Lebens vorbereite. Ich habe mein Leben geliebt, alles davon. Ich habe genug Erfahrungen gemacht, Abenteuer und Freundschaften gehabt, um zehn zufriedene Leben zu füllen, und ich bin so dankbar. Wie die meisten Menschen bereue ich manches. Aber ich würde nicht einen Tag meines Lebens, egal ob gut oder schlecht, gegen den besten Tag im Leben eines anderen eintauschen wollen.

Diese Erfüllung verdanke ich der Liebe meiner Familie. Kein Mann hat je eine liebevollere Frau und liebevollere Kinder gehabt, auf die er so stolz war wie ich. Und ich verdanke es Amerika. Mit Amerikas Idealen - Freiheit, Gerechtigkeit und Respekt für die Würde eines jeden Menschen - verbunden zu sein, bedeutet ein Glück, das außergewöhnlicher ist als die kurzen Vergnügungen des Lebens. Unsere Identität und unser Selbstwert sind nicht darauf begrenzt, aber vergrößern sich damit, etwas zu dienen, das größer ist als wir selbst.

"Meine lieben Amerikaner" - dieser Ausspruch hat für mich mehr bedeutet als jeder andere. Ich lebe und sterbe als stolzer Amerikaner. Wir sind Bürger der großartigsten Republik der Welt, einer Nation der Ideale, nicht des Blutes und des Bodens. Wir sind gesegnet und ein Segen für die Menschlichkeit, wenn wir diese Ideale zu Hause und in der Welt aufrechterhalten. Wir haben geholfen, mehr Menschen aus Tyrannei und Armut zu befreien, als jemals zuvor in der Geschichte. Wir haben währenddessen ein großes Vermögen und große Macht gewonnen.

Wir schwächen unsere wahre Größe, wenn wir Patriotismus mit Stammesstreitigkeiten verwechseln, die überall auf der Welt Hass und Gewalt gesät haben. Wir schwächen sie, wenn wir uns hinter Mauern verstecken, statt sie einzureißen, wenn wir an der Macht unserer Ideale zweifeln, anstatt darauf zu vertrauen, dass sie die großartige Kraft der Veränderung sind, die sie immer waren.

Wir sind dreihundertfünfundzwanzig Millionen meinungsstarke und laute individuelle Menschen. Wir diskutieren und konkurrieren, manchmal verunglimpfen wir andere gar in rauen öffentlichen Debatten. Aber wir haben immer so viel mehr gemeinsam als uns trennt. Wenn wir uns nur daran erinnern und annehmen, dass wir alle unser Land lieben, dann werden wir durch diese schwierigen Zeiten kommen. Wir werden stärker daraus hervorgehen. Wie es immer der Fall war.

Vor zehn Jahren hatte ich das Privileg, eine Präsidentenwahl zu verlieren. Ich will meinen Abschied an Euch mit dem tief empfundenen Glauben an Amerikaner, den ich an diesem Abend spürte, beenden.

Ich fühle mich immer noch stark.

Verzweifelt nicht an unseren jetzigen Schwierigkeiten, aber glaubt immer an das Versprechen und der Großartigkeit von Amerika, weil nichts hier unausweichlich ist. Amerikaner geben nicht auf. Wir kapitulieren nicht. Wir verstecken uns nicht vor der Geschichte. Wir machen Geschichte.

Lebt wohl, meine lieben Amerikaner. Gott segne Euch, und Gott segne Amerika.