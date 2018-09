Acht Tage nach seinem Tod ist der langjährige US-Senator John McCain auf der Marineakademie in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland beigesetzt worden. In einer privaten Trauerfeier nahmen Angehörige des Verstorbenen Abschied. Zu Ehren McCains überflog anschließend eine Formation von vier F-18-Kampfflugzeugen die Marineakademie. McCain war während des Vietnamkriegs als Marineflieger abgeschossen und von den Vietcong gefoltert worden. Er verbrachte fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft.

McCains Grab liegt neben dem seines 2014 verstorbenen Freundes, Admiral Chuck Larson, wie US-Medien berichteten. McCain und Larson hatten 1958 gemeinsam die Marineakademie absolviert.

Der US-Senator war am 25. August in seinem Heimatstaat Arizona an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Er wurde 81 Jahre alt. Der Republikaner gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats.

Die Gedenkveranstaltungen für McCain hatten am vergangenen Mittwoch begonnen. Am Samstag fand dann die zentrale Trauerfeier statt: Dabei nahmen führende Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft in der Nationalen Kathedrale in Washington Abschied von McCain. Unter anderem der demokratische Ex-Präsident Barack Obama und sein republikanischer Amtsvorgänger George W. Bush würdigten McCain bei der Trauerfeier. US-Präsident Donald Trump nahm nicht an der Zeremonie für seinen schärfsten innerparteilichen Widersacher teil, sondern spielte währenddessen Golf.

Die Zeremonie am Sonntag fiel nun deutlich kleiner aus. Doch auch in Annapolis wollten zahlreiche Personen McCain die letzte Ehre erweisen: Die Straße vor dem Friedhof war voller Menschen, als der in die US-Flagge gehüllte Sarg dort eintraf. Einige salutierten, andere hielten Schilder in die Höhe, auf denen unter anderem stand: "John, du bist alles. Trump ist nichts" oder "Senator John McCain - Danke für Ihren Dienst".

