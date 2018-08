McCains Krebserkrankung Das laute Schweigen des Donald Trump

Die ganze Familie sei überwältigt, schreibt Cindy McCain. Rund 24 Stunden zuvor ist bekanntgeworden, dass ihr Mann, der an einem lebensgefährlichen Tumor erkrankt ist, nicht länger gegen den Krebs behandelt werden will. Aus aller Welt habe man "Liebe und Unterstützung" erfahren, schreibt Cindy McCain auf Twitter. "Dankeschön."

Aus aller Welt? Während Generäle und führende Politiker beider US-Parteien John McCain rühmen, bleibt ein Mann, der sonst so ziemlich alles kommentiert, auffallend still: Donald Trump. Bei einer Rede in Ohio am Freitagabend erwähnte der US-Präsident den schwer erkrankten McCain mit keinem Wort, wie unter anderem CNN und die Nachrichtenagentur AP feststellten.

Laut "Washington Post" sagen Mitarbeiter im Weißen Haus, Trump wolle nichts über McCain sagen, bevor dieser sterbe. "Die Feindseligkeit besteht fort, sogar wenn das Ende des Republikaners aus Arizona naht", überschreibt die Zeitung den Artikel auf ihrer Website.

McCain und den US-Präsidenten verbindet eine tiefe Abneigung. Der 81-Jährige ist in den vergangenen Jahren zu einem der schärfsten und einflussreichsten Kritiker Trumps geworden.

Während des Wahlkampfs hatte Trump den Vietnamveteranen McCain, der in Gefangenschaft gefoltert worden war, verhöhnt. Für ihn sei McCain "kein Held", sagte Trump.

Als der Präsident kürzlich ein Gesetz zum Verteidigungshaushalt 2019 unterzeichnete, das nach McCain benannt ist, erwähnte der Präsident den Namen des Gesetzes nicht ein einziges Mal - in einer knapp halbstündigen Rede vor Soldaten.

McCain ist seit 30 Jahren Senator und hat sich im Laufe der Zeit den Ruf eines "Mavericks" erworben - eines Mannes, der der Parteiräson nicht immer folgt und auch unbequeme Meinungen vertritt. Einen schweren Schlag versetzte er Trump im vergangenen Jahr, als er mit seiner Stimme im Senat die Abschaffung von Barack Obamas Krankenversicherungsgesetz verhinderte - und somit ein erklärtes Ziel des Präsidenten zunichte machte.

Im Mai dieses Jahres erklärte McCain, er möchte nicht, dass Trump an seiner Beerdigung teilnehme. Stattdessen wünsche er sich dessen Vize Mike Pence als Repräsentanten des Weißen Hauses bei der Trauerfeier.