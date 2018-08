Republikanischer Senator John McCain will nicht länger gegen Krebs behandelt werden

Als US-Präsident Donald Trump im Juli Kremlchef Wladimir Putin in Helsinki traf, war es John McCain, der vor der denkwürdigen Begegnung mit am deutlichsten warnte: "Putin ist unser Feind", sagte McCain. Wie lange er noch als Mahner in Washington wird, ist unklar. Der republikanische Senator kämpft gegen einen lebensgefährlichen Hirntumor.

Nun hat sich der 81-Jährige nach Angaben seiner Familie dazu entschieden, die Behandlung nicht länger fortzuführen. "Der Fortschritt der Krankheit und die Unerbittlichkeit des Alterns haben ihr Urteil gefällt", erklärte McCains Familie . "Mit seiner üblichen Willensstärke" habe er entschieden, mit der Chemotherapie aufzuhören. "John hat die Erwartungen an sein Überleben bereits übertroffen", hieß es weiter.

McCain will Trump nicht bei seiner Trauerfeier

Das Verhältnis zwischen Trump und McCain ist seit Längerem zerrüttet. Während des Präsidentschaftswahlkampfs hatte Trump den Vietnamveteranen, der in Gefangenschaft der Vietcong gefoltert worden war, übel verhöhnt. Für ihn sei McCain "kein Held", sagte Trump, der selber einst den Wehrdienst umgangen hatte. "Ich mag Leute, die nicht gefangen wurden, okay?"

McCain, der seit 1987 im US-Senat sitzt, erklärte wiederum, er möchte nicht, dass Trump an seiner Beerdigung teilnimmt. Stattdessen wünsche er sich dessen Vize Mike Pence als Repräsentanten des Weißen Hauses bei der Trauerfeier.