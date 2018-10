Streit um Trumps Kandidat Ex-Richter am Obersten Gericht bezweifelt Eignung Kavanaughs

Heute könnte die Entscheidung fallen, ob der US-Senat über eine Ernennung von Brett Kavanaugh als Richter am Obersten Gericht abstimmt.

Ein Posten, den auch John Stevens schon innehatte, bevor er sich 2010 zur Ruhe setzte. Bei einem Vortrag in Florida machte er seine Meinung zu der Personalie nun deutlich: Kavanaugh sei nicht die richtige Person für den Supreme Court, da er sich bei seiner Anhörung vor dem Justizausschuss vergangene Woche parteiisch gezeigt habe.

Vor diesem Termin sei Stevens, selbst Republikaner, durchaus für eine Ernennung Kavanaughs gewesen. "Aber diese Darbietung hat meine Meinung geändert", sagte er nun. Vor allem die Behauptung Kavanaughs, bei den Anschuldigungen etwa der versuchten Vergewaltigung handle es sich um eine politische Kampagne, finanziert von der Linken, als Racheaktion der Clintons, habe diesen Eindruck bei ihm entstehen lassen. Diese Parteilichkeit würde letztlich dazu führen, dass Kavanaugh nicht für den Supreme Court geeignet sei, ist Stevens sicher.

"Ich glaube, an der Kritik an ihm ist etwas dran und dass die Senatoren dem zum Wohle des Gerichts Beachtung schenken sollten. Es ist nicht gut, einen neuen Richter zu haben, der nur den halben Job machen kann", sagte Stevens weiter. Er zweifle aber weder die Intelligenz Kavanaughs noch dessen generelle Qualitäten als Richter an.

Er folgt damit der Argumentation der 650 Jura-Professoren, die einen offenen Brief an den Senat unterschrieben hatten. Darin heißt es, Kavanaugh habe bei der Anhörung nicht die für den Supreme Court notwendige "Unparteilichkeit" und das angemessene "juristische Temperament" gezeigt. Inzwischen haben Hunderte weitere Jura-Professoren den Brief unterzeichnet, wie die "Washington Post" berichtet - die Zahl stieg demnach auf mehr als 2400.

Kavanaughs Aussage im Video: