Jordanien König ernennt Reformer zum Regierungschef

Der Nachfolger von Jordaniens Ex-Premier Hani Mulkani steht fest: Nur einen Tag nach dem Rücktritt des unter Druck geratenen Regierungschefs hat König Abdullah II Omar al-Razzaz zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Der bisherige Bildungsminister solle die neue Regierung zusammenstellen, hieß es in einer Mitteilung aus dem Königspalast.

Al Razzaz, der früher als Ökonom für die Weltbank arbeitete, gilt als Reformer und soll mit seinem Kabinett unter anderem eine geplante Steuerreform neu aufrollen.

Die Sparpolitik der Vorgängerregierung, die auch eine Steuererhöhung vorsah, hatte in den vergangenen Tagen für landesweite Proteste gesorgt. Mehrere tausend Menschen waren in der Hauptstadt Amman und anderen Städten des Königreichs auf die Straßen gegangen. Sie forderten den Abgang des Ministerpräsidenten. Mulki reichte daraufhin am Montag sein Rücktrittsgesuch ein.

Proteste werden fortgesetzt

Ob sein Nachfolger nun tatsächlich ein umfangreiches Mandat für Reformen erhält, ist noch offen. In Jordanien hat der König bei politischen Entscheidungen das letzte Wort. Die Proteste dauerten am Dienstag an. Die Organisatoren verkündeten, so lange demonstrieren zu wollen, bis die Steuerreform vom Tisch sei.

Mit ihrer Sparpolitik orientiert sich die jordanische Regierung an Vorgaben des Internationalen Währungsfonds (IWF). Der umstrittene Gesetzesentwurf, der noch vom Parlament verabschiedet werden muss, beinhaltet eine Erhöhung der Einkommensteuer um fünf Prozent und einen Anstieg der Unternehmenssteuern um 20 bis 40 Prozent.