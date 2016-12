Anschlag in Jordanien Sicherheitskräfte töten vier Angreifer in Touristenstadt

Nach dem Anschlag in der jordanischen Touristenstadt Kerak haben Sicherheitskräfte vier Angreifer getötet. Die Gruppe bewaffneter Männer soll automatische Waffen und große Mengen Sprengstoff bei sich geführt haben, hieß es aus Sicherheitskreisen. Weil zunächst nicht klar gewesen sei, ob damit alle Täter ums Leben gekommen sind, werde noch die Umgebung abgesucht.

Zuvor hatten Bewaffnete mehrere Polizeipatrouillen sowie eine Polizeiwache angegriffen und dabei sieben Polizisten sowie zwei jordanische Zivilisten und eine Touristin aus Kanada getötet. Danach verschanzten sich die Angreifer auf der berühmten Kreuzfahrer-Burg Kerak und beschossen die heranrückenden Sondereinsatzkräfte. Die Gefechte dauerten mehrere Stunden an.

Das Sicherheitsministerium hatte zuvor von fünf oder sechs Bewaffneten gesprochen, der jordanische Regierungschef Hani al-Malki von zehn. Insgesamt wurden nach Angaben des Sicherheitsministeriums mindestens 27 Menschen verletzt. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, war zunächst unklar.

Ein hochrangiger Vertreter der Sicherheitsbehörden hatte zuvor auch gesagt, mehrere Menschen säßen in einem unteren Stockwerk der Zitadelle fest. Berichte über eine Geiselnahme wies er jedoch zurück. "Es gibt keine Geiseln", sagte er. Einige Menschen hätten Angst gehabt, die Zitadelle zu verlassen, "weil die Bewaffneten und die Sicherheitsbeamten sich gegenseitig beschossen". Die unabhängige Zeitung "Al-Ghad" hatte gemeldet, die Angreifer hätten 14 Geiseln genommen.

Ob Deutsche betroffen waren, war zunächst unklar. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die deutsche Botschaft in Amman stehe mit den jordanischen Behörden in Kontakt und bemühe sich "mit Hochdruck" um Aufklärung.

Anschläge sind in Jordanien vergleichsweise selten, zu einem tödlichen Anschlag auf das Militär bekannte sich im Juni allerdings die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Jordanische Sicherheitskräfte gehen hart gegen Sympathisanten des IS vor. Jordanien ist an der US-geführten Militärkoalition gegen die Dschihadisten in Syrien und im Irak beteiligt.