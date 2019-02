Josef Schuster "Antisemitismus in Frankreich beunruhigt auch Juden in Deutschland"

Die Diskussionen um Antisemitismus in Frankreich führen in Deutschland zu Unbehagen. "Die antisemitischen Vorfälle in Frankreich beunruhigen und erschrecken auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, und das bereits seit längerem", sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der "Welt am Sonntag".

Die Zahl antisemitischer Übergriffe ist in Frankreich im vergangenen Jahr um 74 Prozent gestiegen. Während 2018 insgesamt 541 Fälle registriert wurden, waren es 2017 nach offiziellen Angaben 311 Fälle.

Die Debatte um judenfeindliche Vorfälle hatte sich diese Woche verstärkt, nachdem der Pariser Philosoph Alain Finkielkraut am Rande einer "Gelbwesten"-Demonstration von mehreren Aktivisten antisemitisch beschimpft worden war. Am Dienstag war außerdem im Elsass ein jüdischer Friedhof geschändet worden. Aus Protest gegen den Antisemitismus hatten zahlreiche Parteien für Mittwoch zu Demonstrationen aufgerufen. Tausende gingen auf die Straße.

Deutschland: Handlungsbedarf bei Statistik Bildung

Auch in Deutschland sieht Schuster Handlungsbedarf. "Die Erfassung antisemitischer Vorfälle muss ausgeweitet und verbessert werden, damit wir ein realistisches Bild der Lage erhalten." Bislang würden zu viele Vorkommnisse gar nicht registriert oder pauschal als rechtsextrem eingestuft, obwohl die Täter nicht bekannt seien. "Daneben müssen wir ganz stark im Bildungsbereich vorankommen. Die gezielte Aus- und Fortbildung von Lehrern ist hier ein wichtiger Baustein", sagte Schuster.

Der offiziellen Statistik zufolge wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 1646 judenfeindlichen Straftaten verübt, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Großteil der Täter stammt demnach aus rechtsextremen Milieus. 2017 hatten die Behörden noch 1504 judenfeindliche Straftaten registriert. Antisemitische Gewalttaten stiegen von 37 Fällen im Jahr 2017 auf 62 Fälle im vergangenen Jahr.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner forderte in der "Welt am Sonntag", sich härter von einem Antisemitismus abzugrenzen, der "unter dem Deckmäntelchen" der Israelkritik daherkommt. "Insbesondere dürfen keine NGOs, weder im Inland noch im Ausland, mit staatlichen Mitteln finanziert werden, die den Boykott israelischer Produkte oder Unternehmungen fordern."

Europapolitiker Manfred Weber (CSU) sieht ebenfalls Handlungsbedarf angesichts eines zunehmenden Antisemitismus in zahlreichen EU-Staaten. "Ich werde im Europäischen Parlament eine gemeinsame Initiative anregen, um eine klare Botschaft zu senden, dass Antisemitismus in Europa keinen Platz hat", sagte er der "Welt am Sonntag".

Sollte er nach der Europawahl zum EU-Kommissionspräsident gewählt werden, wolle er einen Pakt gegen den Antisemitismus in Europa auf den Weg bringen. "Ein entsprechendes Maßnahmenpaket werde ich in den kommenden Wochen vorschlagen." Weber tritt als Spitzenkandidat der konservativen EVP an.