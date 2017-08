"Vertrauensverlust" Nach vier Havarien - US-Marine setzt Kommandeur der Siebten Flotte ab

Nach einer Serie von Unfällen von US-Kriegsschiffen im Pazifik mit mehreren Toten wird Joseph Aucoin, der Kommandeur der betroffenen Siebten US-Flotte, abgelöst. Das gab ein Sprecher der US Navy bekannt. Die Militärführung habe das "Vertrauen in seine Führungskraft verloren", sagte er. Ab sofort übernehme Konteradmiral Phil Sawyer das Kommando.

Unter Aucoins Führung war es in den vergangen Monaten zu folgenschweren Unfällen gekommen. Am Montag war der Zerstörer "USS John S. McCain" vor der Küste Malaysias mit dem Tanker "Alnic MC" kollidiert. Im Bauch des schwer beschädigten Zerstörers wurden inzwischen die Leichen von mehreren Soldaten entdeckt, eine weitere wurde in der Nähe des Unglücksortes aus dem Wasser gefischt.

Erst Mitte Juni waren sieben US-Soldaten beim Zusammenstoß des Zerstörers "Fitzgerald" mit einem Containerschiff ums Leben gekommen. Zwei weitere Unglücke der US-Marine in diesem Jahr gingen glimpflich ab.