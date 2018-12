Kongo vor der Wahl Sechs Millionen Geisterstimmen

Immerhin, es gibt den Termin. Das ist fast schon das Beste, was man über den Versuch einer Wahl in der Demokratischen Republik Kongo sagen kann.

Im Sommer warnte die Bischofskonferenz des Landes, das Schlimmste wäre, wenn die Wahl ausfällt. Denn auf den Urnengang wartet das Land in Zentralafrika schon länger als zwei Jahre. Platze der Termin, drohe Chaos, warnten die Würdenträger.

Und so hielten viele den Atem an, als Ende der Woche erst Gerüchte über eine Verschiebung aufkamen, die dann Gewissheit wurden: Die Wahl, die eigentlich für den 23. geplant war, soll noch einmal eine Woche später stattfinden.

Einen Tag vor Silvester wird nun also gewählt - trotz der Ebola-Seuche im Osten mit Hunderten Toten, mehr als 120 Rebellengruppen in den östlichen Provinzen und mehr als 100 Toten in der Woche vor dem Urnengang bei Unruhen im Nordwesten.

80 Prozent der Wahlmaschinen in Kinshasa bei Brand zerstört

40 Millionen Wähler sind registriert. Doch schon bei dieser Zahl beginnen die Probleme. In den Rohdaten der Wahlkommission stehen 46,5 Millionen Namen, verifiziert wurden sechs Millionen weniger. Die Frage nach diesen "Geisterwählern" stellen Beobachter und Volk gleichermaßen. Beantwortet wurde sie von der Wahlkommission nicht.

Und es gibt weitere Hindernisse, die letztlich zur Verschiebung des Wahltermins beigetragen haben dürften. Offiziell war zuerst nur von "Problemen bei er Vorbereitung" die Rede. Dann präzisierte die Wahlkommission: Das Großfeuer in Kinshasa habe den Ausschlag gegeben.

In der Hauptstadt, wo theoretisch gut vier Millionen Menschen wählen könnten, zerstörte ein Brand in einer Lagerhalle 80 Prozent der Wahlmaschinen Kinshasas - elf Tage vor dem Urnengang. Wenig später starben sieben Menschen bei Protesten gegen die Regierung durch Polizeigewalt. Der regierungstreue Gouverneur nahm das zum Anlass, alle Wahlkampfveranstaltungen zu untersagen - sehr zum Ärger der Opposition.

AFP Großbrand in einer Lagerhalle der Wahlkommission am 13. Dezember

Trotzdem sah es Anfang November noch so aus, als habe die Opposition eine reelle Chance: In Brüssel verkündeten mehrere Oppositionsvertreter, sie unterstützten Martin Fayulu, Kandidat des Bündnisses "Verpflichtung für Staatsbürgerschaft und Entwicklung".

Nur Stunden später aber meldeten sich Kandidaten, deren Emissäre sich in Belgien eigentlich auf Fayulu festgelegt hatten: Sie kämpften natürlich für sich, allen voran der Sozialist Félix Tshisekedi von der Union für Demokratie und sozialen Fortschritt, Sohn des verstorbenen ewigen Oppositionsführer Étienne Tshisekedi.

Fayulus Kampagne hat trotzdem unerwartete Kraft entfaltet, vor allem im Ostkongo, dem räumlich und politisch am weitesten von der Hauptstadt entfernten Landesteil. Fayulu startete seinen Wahlkampf dort, beenden wollte er ihn mit einer Großkundgebung in Kinshasa - doch die muss nach dem Kamapagnenverbot ausfallen.

AFP Emmanuel Shadary, Innenminister, steht auf einer EU-Sanktionsliste

So bleibt: Emmanuel Ramazani Shadary. Er ist als Innen- und Sicherheitsminister verantwortlich für brutale Übergriffe der Sicherheitskräfte und für die mehrfache Verschiebung des Wahltermins. Hierfür hat ihn die EU bereits Ende 2017 mit einem Einreiseverbot belegt.

Shadary ist der Wunschkandidat von Präsident Joseph Kabila, der die vergangenen zwei Jahre unter Missachtung der Verfassung weiterregierte, obwohl er die beiden per Verfassung erlaubten Amtszeiten seit Ende 2016 hinter sich hat.

Keine Beobachter aus dem Ausland

Die Opposition unterstellt Kabila ein Machtspiel, nach Art von Wladimir Putin in Russland: Ein Getreuer wird nominell Präsident, Kabila kann weiter die Fäden ziehen. Shadary ist Kabilas letzte Option, nachdem er Mitte 2018 auf internationalen Druck und Drängen der katholischen Kirche eine Wahl versprechen musste, die jetzt stattfindet.

Internationale Beobachter gibt es keine. Der katholischen Kirche, Mahner für Demokratie im Land, fällt die Aufgaben zu, mit knapp 40.000 Beobachtern die Arbeit der von der Kabila-Regierung kontrollierten Wahlkommission zu überwachen.

REUTERS Martin Fayulu

Möglich ist, dass Fayulu das Rennen etwas spannender macht. Aber es sieht aus, als habe Kabila im Vorfeld ausreichend für sich und die seinen gewirkt. Immerhin, voraussichtlich wird die Demokratische Republik Kongo 2019 einen neuen Präsidenten haben. Und der heißt nach knapp 22 Jahren nicht mehr Kabila.