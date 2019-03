Brexit-Einigung zwischen May und Juncker "Es wird keine dritte Chance geben"

Es ist schon kurz vor Mitternacht, als Theresa May und Jean-Claude Juncker am Montagabend endlich Seite an Seite den Presseraum des EU-Parlaments in Straßburg betreten. Das Bild passt. Im Brexit-Drama ist es ebenfalls kurz vor zwölf. In letzter Minute ist May nach Straßburg geeilt, um Juncker noch irgendein Zugeständnis abzuringen. Irgendetwas, das ihr zumindest eine Chance gibt, im Parlament eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zu erreichen, das sie zwei Jahre lang mit der EU verhandelt hat.

May wirkt noch ein wenig blasser als sonst, während Juncker mit leicht zittriger Stimme vorträgt, was die beiden in den Stunden zuvor vereinbart haben. "Unser Ziel ist, dass der Austritt ordentlich vonstattengeht", sagt der Kommissionschef. "Und wir wollen den Frieden auf der irischen Insel bewahren."

Beides schien bisher kaum miteinander zu vereinbaren. Denn das bereits fixierte Abkommen über den EU-Austritt Großbritanniens enthält eine Notfallregelung, die verhindern soll, dass es nach dem Brexit zu einer neuen harten Grenze zwischen Irland und Nordirland kommt. Dieser sogenannte Backstop aber hat bisher die notwendige Zustimmung des britischen Parlaments zu dem Deal verhindert.

"Rechtsverbindliches Instrument" soll Brexiteers umstimmen

Die Lösung soll jetzt ein "rechtsverbindliches Instrument" sein, auf das May und Juncker sich am Montag geeinigt haben. Es garantiere, "dass die EU nicht mit der Absicht vorgehen kann, den Backstop auf unbegrenzte Zeit anzuwenden", sagte May. Damit, so hofft die Premierministeriin, ist die größte Befürchtung ihrer Kritiker ausgeräumt: dass Großbritannien, sollte es keine Einigung über die künftige Beziehung zur EU geben, auf ewig im Backstop und damit in der Zollunion mit der EU gefangen bleibt.

Sollte die EU eine solche böswillige Absicht verfolgen, kann Großbritannien eine Schiedsstelle anrufen - das sieht das Instrument nun vor. Sollte der Schiedsspruch im britischen Sinn ausfallen, könne London den Backstop aussetzen, sagte May. Diese Regelung sei in ihrem juristischen Gewicht gleichwertig mit dem Austrittsabkommen. Das Parlament habe rechtlich bindende Veränderungen am Backstop gefordert, sagte May. "Und heute haben wir sie vereinbart." Auch ein Datum hat sie in diese neuen Texte geschmuggelt. Bis Ende 2020 soll der Backstop durch Ersatzlösungen ersetzt werden, sagt sie Montagnacht in Straßburg.

Allerdings: Der jetzt noch einmal herausgestellte Schiedsmechanismus ist bereits im Austrittsabkommen vorgesehen, genauer gesagt in Artikel 178. Und an dem Vertrag selbst wurden keinerlei Änderungen vorgenommen. May läuft damit Gefahr, von den Brexit-Hardlinern in ihrer Tory-Partei der Augenwischerei bezichtigt zu werden. Denn sie hatten eine klare Forderung gestellt: Nur eine Öffnung des Abkommens und Änderungen am Backstop würden ausreichen, um ihre Zustimmung zu sichern.

Dem widersprach Juncker jedoch klar. "Dieser Deal, dieses Instrument, dieses Arrangement, dieser Vertrag, auf den wir uns heute geeinigt haben, ergänzt das Austrittsabkommen, ohne es wieder zu öffnen." Der Backstop, das betonte der Kommissionschef erneut, sei eine Versicherung, die niemand einsetzen wolle. "Und sollte sie doch genutzt werden, wird sie niemals eine Falle sein."

Kommt die Verschiebung?

Ob Mays nächtlicher Ausflug nach Straßburg mehr war als ein bisschen Late-Night-Drama in der letzten Minute, wird sich am Dienstag zeigen, wenn das Londoner Unterhaus zum zweiten Mal über das Austrittsabkommen abstimmt. Sicher, sollte Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox nun seine Einschätzung ändern und den Zusatzversprechen rechtlich bindenden Wert einräumen, kann das May helfen. Selbst wenn am Ende nur wenige Stimmen fehlen sollten, wäre das nach dem Desaster bei der ersten Abstimmung im Januar ein großer Erfolg.

In jedem Fall würde dann auch der Druck auf die irische Regierung wachsen, den Veränderungen beim Backstop zuzustimmen. In Dublin ist jedem klar, was auf dem Spiel steht. Premier Leo Varadkar verschob am Montag jedenfalls seine Reise zu den traditionellen Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day in den USA, um über die Gespräche in Straßburg genauestens im Bilde zu bleiben. Juncker informierte ihn noch am Montagabend über die Vereinbarung mit May.

Bei den Treffen der EU-Botschafter in Brüssel bestimmen unterdessen längst die Vorbereitungen für eine mögliche Verschiebung des Brexits-Termins vom 29. März die Diskussion. Selbst wenn May ihren Deal am Dienstag in London durchs Unterhaus bekommt, wird es kaum noch möglich sein, die nötigen Umsetzungsgesetze vor dem Brexit-Datum auf den Weg zu bringen, so die Einschätzung in Brüssel.

Juncker: "Das war's"

Nächster Termin für May wäre dann der EU-Gipfel am 21. und 22. März. Dort soll es zwar - auch darüber waren sich die Botschafter einig - auf keinen Fall zu weiteren Verhandlungen mit May kommen. Das betonte auch Juncker: "Es wird keine weiteren Verhandlungen geben. Das war's." Eines allerdings können die Staats- und Regierungschefs dann doch beschließen: um wie viele Monate sie die Frist verlängern. Ideal wäre ein sogenannter technischer Aufschub bis Ende Mai, also bis vor dem Termin der Europawahlen.

Ob es dazu kommt, darüber wollte am Montagabend in Straßburg und Brüssel keiner eine Prognose abgeben. Man hat das schon zu oft erlebt mit May: Erst sieht es nach Durchbruch aus - und wenig später steht man wieder ganz am Anfang.

Juncker aber ließ beim Auftritt mit May in einem Punkt keinen Zweifel: Die Geduld der EU ist am Ende. Sollte das britische Parlament den Brexit-Deal am Dienstag erneut ablehnen, "wird es keine weitere Interpretation der Interpretationen und keine weitere Zusicherung zur Zusicherung geben". Man bekomme in der Politik manchmal eine zweite Chance, sagte Juncker. Es komme darauf an, was man mit ihr anstelle. "Denn es wird keine dritte Chance geben."

Mehr zum Thema Alle Fakten zum britischen EU-Austritt Das Brexikon

xxx