Juncker zu Brexit-Verhandlungen "Der Staub in Großbritannien muss sich jetzt legen"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Nein, Theresa May hatte in Brüssel schon bislang wenig Freunde. Zu arrogant waren die Briten seit ihrem Brexit-Referendum aufgetreten, zu uneinsichtigt zeigten sich Regierungsoffiziellen von der Insel angesichts der Herkulesaufgabe, die die anstehenden Verhandlungen zum Brexit für beide Seiten bedeuten.

Dennoch verbieten sich EU-Offizielle am morgen nach der Briten-Wahl offene Schadenfreude, der Grund dafür ist ganz einfach: nicht wenige hätten May trotz allem eine stabile Mehrheit gewünscht, eine britische Regierungschefin mit starkem Mandat hätte die anstehenden Verhandlungen einfacher gemacht. Jetzt dagegen droht im Vereinigen Königreich Unruhe.

"Der Staub in Großbritannien muss sich jetzt legen", sagt Kommissionschef Jean-Claude Juncker dem SPIEGEL in einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis. "Wir sind seit Monaten bereit zu verhandeln. Wir können morgen früh damit anfangen. Jetzt sind die Briten am Zug." (Das ganze Interview mit Kommissionchef Juncker lesen Sie Freitag abend in der Ipad-Ausgabe des SPIEGEL oder im Heft).

Die Zeit drängt. Und May beteuerte am Freitag mittag, die Brexit-Gespräche würden in zehn Tagen beginnen, also am 19. Juni wie geplant. Seit sie den Artikel 50 ausgelöst und mit offiziellem Schreiben Ende März den Austrittswunsch der Briten aus der EU in Brüssel zugestellt hat, tickt die Uhr. Egal, ob Briten und EU am Verhandlungstisch sitzen oder nicht: zwei Jahre später, Ende März 2019, endet die Mitgliedschaft der Briten in der EU. Sicher, die Verhandlungen könnten unterbrochen werden, die ganze Artikel-50-Prozedur lässt sich sogar ganz stoppen - allerdings müssen dafür alle EU-Mitglieder zustimmen, und deren Bereitschaft dafür geht gegen Null.

So wächst der Druck auf die Briten, einen Sturz über die Klippe, also ein automatisches Ende der Verhandlungen ohne Deal, zu verhindern. "Wenn wir am Ende keinen Deal haben, wäre das für die EU nicht gut", sagt ein EU-Diplomat in Brüssel, "für das Vereinigte Königreich aber wäre es eine Katastrophe."

Zuletzt gingen EU-Beamte davon aus, das May beim Gipfel am 22. und 23. Juni ihre Vorstellung auf den Tisch legen würde, wie sie sich die künftigen Rechte der EU-Bürger vorstellt, die heute bereits in Großbritannien leben. Jetzt muss May, die wohl eine Minderheitsregierung bilden wird, zeigen, ob sie den Termin halten kann.

Die EU versucht, die Auswirkungen der Brexit-Wahl auf die tägliche Arbeit der Gemeinschaft so gering wie möglich zu halten. Daher kümmert sich im Kern eine Gruppe von rund 40 Beamten in der Kommission um die Verhandlungen, auch in Rat und Parlament gibt es spezielle Arbeitsgruppen. Die Idee dahinter: Während sich diese Experten mit den Brexit-Verhandlungen plagen, soll die gewohnte Arbeit ihrer Kollegen ansonsten möglichst ungestört weiter gehen.

Wie um das zu demonstrieren, sprach Kommissionschef Juncker am Freitag morgen auf einer Konferenz in Prag erstmal gar nicht über die Ergebnisse der britischen Wahl. In seiner Rede ging es darum, wie die gemeinsame Verteidigung in der EU schlagkräftiger werden kann.

Juncker machte im Gespräch mit dem SPIEGEL klar, dass es am geplanten Ablauf der Verhandlungen keine Änderung geben werde. "Es muss erst über die Scheidungsmodalitäten gesprochen werden, bevor man in die Detailerörterungen zukünftiger Beziehungen eintreten kann", sagte er.

Er selbst mache sich wegen des Brexit-Votums keine Vorwürfe, so Juncker. "Entgegen der allgemeinen Auffassung fühle ich mich für den Brexit nicht verantwortlich. Wir haben in den Wahlkampf um das Referendum nicht eingegriffen", sagte er. "Aber richtig ist: Es ist keine angenehme Zukunftsarbeit, den Brexit zu verhandeln. Es ist die Abwicklung eines großen Traums. Ich halte den Brexit nach wie vor für eine Tragödie."