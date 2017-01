Uno-Mission in Mali Künftig bis zu 1000 Bundeswehrsoldaten im Einsatz

Das Bundeskabinett hat eine Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Mali beschlossen. Künftig sollen im Zuge der Uno-Mission Minusma bis zu 1000 deutsche Soldaten in dem westafrikanischen Krisenstaat eingesetzt werden können. Bislang lag die Obergrenze bei 650 Soldaten. Das Mandat erlaubt auch den Einsatz von Waffen. Das Kabinett verlängerte zudem den Einsatz der Bundeswehr im Nordirak. Dort bilden deutsche Soldaten kurdische Peschmerga-Kämpfer für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus.

Minusma gilt als die gefährlichste Uno-Mission weltweit. Im Juni detonierte vor dem Camp der Uno-Mission Minusma in Gao eine Autobombe, ein chinesischer Soldat wurde dabei getötet. Einen Monat später wurden Bundeswehrsoldaten bei einem Einsatz erstmals direkt beschossen. Sie lieben allerdings unverletzt.

Die Bundeswehr ist seit drei Jahren in dem Krisenstaat im Einsatz, der 2012 nach einem Armeeputsch ins Chaos gestürzt war. Als islamistische Gruppen drohten, das ganze Land zu überrennen, intervenierte Frankreich militärisch. Später übergaben die Franzosen die Verantwortung an die Uno-Truppe Minusma.

Kernaufgabe der Bundeswehr ist die Überwachung der Waffenruhe, die im vergangenen Jahr zwischen den malischen Konfliktparteien vereinbart wurde. Hintergrund für die Erhöhung der Anzahl von Soldtaten ist eine Vereinbarung zwischen Deutschland und den Vereinten Nationen, die Rettungskette im Norden des Landes ab Frühjahr von den Niederländern zu übernehmen. Dafür sollen vier Transporthubschrauber zur Rettung von Verwundeten sowie vier Kampfhubschrauber zu deren Schutz nach Mali verlegt werden.

Auch Einsatz für Irak verlängert

Sollte die Mandatsobergrenze von 1000 Einsatzkräften ausgeschöpft werden, wäre Mali die größte Bundeswehr-Mission im Ausland überhaupt. Bislang ist das der Einsatz in Afghanistan, wo derzeit rund 890 Bundeswehrsoldaten stationiert sind.

Das Bundeskabinett verlängerte zudem den Einsatz der Bundeswehr im Nordirak zur Ausbildung kurdischer Kämpfer bis Ende Januar 2018. Wie bisher sollen bis zu 150 deutsche Soldaten dafür eingesetzt werden können. Bislang bildete die Bundeswehr nach eigenen Angaben rund 12.000 Kämpfer der kurdischen Peschmerga, aber auch anderer Volksgruppen wie der Jesiden aus. Die Peschmerga kämpfen ebenso wie auch die irakische Armee gegen den IS.