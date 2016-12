Rick Perry Ex-Gouverneur von Texas soll Trumps Energieminister werden

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den früheren texanischen Gouverneur Rick Perry als Energieminister nominiert. Perry solle die Vereinigten Staaten durch Ausnutzung ihrer eigenen Naturressourcen unabhängig von Energieimporten machen, teilte Trump in New York mit.

Perry, der in den Jahren 2000 bis 2015 in Texas regierte, hatte wie Trump in der Vergangenheit den menschengemachten Klimawandel angezweifelt. Als Gouverneur hatte er allerdings nicht nur die Öl- und Gasindustrie, sondern auch die Ausweitung der Windenergieproduktion unterstützt.

Der 66-Jährige setzte sich in der Vergangenheit dafür ein, jenes Ministerium in Washington abzuschaffen, dessen Leitung er nun übernehmen soll. Während einer TV-Debatte im Jahr 2011, als er sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewarb, unterlief ihm allerdings ein blamabler Aussetzer.

Er sagte damals, dass er drei Ministerien abschaffen wollen, nannte dann aber nur die Ressorts für Handel und Bildung - das Energieministerium fiel ihm nicht mehr ein. Die Panne gilt als mitentscheidend für das Scheitern seiner damaligen Präsidentschaftsbewerbung.