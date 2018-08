Afghanistan Mehrere Raketen treffen Kabul

Auf die afghanische Hauptstadt Kabul sind mehrere Raketen abgefeuert worden. Lokalen Medienberichten zufolge schlugen sie im diplomatischen Viertel Kabuls ein, während Präsident Aschraf Ghani eine Rede zu Beginn des Opferfestes Eid al-Adha hielt.

"Die Gruppen, die weiter Gewalt ausüben, auch wenn sie Raketen abfeuern, können die Entwicklung Afghanistans nicht aufhalten", sagte Ghani als Antwort auf die Raketen. Laut einem Sprecher des Innenministeriums wurden zwei Menschen verletzt. Sicherheitskräfte lieferten sich Gefechte mit den Angreifern, sagte der Sprecher weiter.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere Male Raketen auf Kabul abgefeuert. Manche landeten in Feldern, andere in Wohnhäusern. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Afghanistans Präsident Ghani hatte am Sonntag den radikalislamischen Taliban eine drei Monate lange Waffenruhe angeboten.