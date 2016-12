Anschlag in Kairo Bombe in Kathedrale explodiert - viele Tote

Im Zentrum von Kairo ist eine Bombe in einer Kirche explodiert. Laut dem ägyptischen Staatsfernsehen kamen in der Markuskathedrale der koptischen Christen mehr als 20 Menschen ums Leben, rund 35 wurden verletzt. Das Gesundheitsministerium ging zunächst von fünf Toten und 16 Verletzten aus. Zu dem Anschlag bekannte sich bisher niemand.

Das Gotteshaus ist gleichzeitig Sitz des koptischen Papstes. Schätzungen zufolge sind etwa zehn Prozent der Ägypter christliche Kopten. Das Zusammenleben mit der muslimischen Mehrheit im Land ist größtenteils friedlich, es gibt aber vereinzelt Spannungen.

Bereits am Freitag waren bei zwei Bombenanschlägen mindestens sechs Menschen getötet worden. Nach Angaben von Staatsmedien und Behördenvertretern ereignete sich eine der Explosionen in Kairos westlichen Bezirk Talibij, an der Straße zu den Pyramiden. Die islamistische Hasm-Bewegung bekannte sich zu der Tat. Laut Medienberichten handelt es sich bei den Opfern um Polizisten. Eine weitere Explosion gab es nördlich der Hauptstadt.