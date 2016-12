Terror in Kairo IS beansprucht Anschlag auf koptische Kirche für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beansprucht den Anschlag auf eine koptische Kathedrale in der ägyptischen Hauptstadt Kairo für sich. Dies geht aus einer in sozialen Medien kursierenden Erklärung hervor. Darin wird auch mit weiteren Anschlägen gegen "Ungläubige" gedroht.

Es habe sich um einen Selbstmordanschlag durch einen Anhänger des "Kalifats" gehandelt, hieß es in der Mitteilung des IS. Auch das IS-Sprachrohr "Amak" berichtete von einem "Märtyrer des Islamischen Staates", der den Anschlag ausgeführt habe. Der IS hatte in der Vergangenheit schon mehrfach verlauten lassen, für Attacken dieser Art verantwortlich zu sein. Unklar ist, ob die Bekennerschreiben tatsächlich stimmen.

Bei dem Bombenanschlag nahe dem Amtssitz des koptischen Papstes waren während einer Messe am vergangenen Sonntag mindestens 25 Menschen getötet und 49 verletzt worden. Der Anschlag gehört zu den schwersten der vergangenen Jahre gegen die christliche Minderheit in Ägypten.

Der ägyptische Ableger der Terrormiliz operiert in dem Land vor allem auf der Sinai-Halbinsel, führte in der Vergangenheit aber auch mehrere schwere Anschläge gegen Sicherheitskräfte in Kairo aus.