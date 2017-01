Kampf gegen IS Irakische Soldaten erobern wichtige Universität in Mossul

Seit mehr als drei Monaten versuchen irakische Soldaten, die von Kämpfern des "Islamischen Staats" (IS) gehaltene Stadt Mossul einzunehmen. Jetzt kamen die Eliteeinheiten weiter voran: Nach eigenen Angaben eroberten sie eine wichtige Universität im Norden der Dschihadisten-Hochburg.

Die Soldaten hätten mehrere Gebäude der Hochschule und umliegende Gebiete von der Terrormiliz besetzt, sagte der Kommandant der irakischen Offensive, Abdul Amir Raschid. Der IS nutzte die Universität nach irakischen Medienberichten als Hauptquartier in der Gegend. Die irakischen Einheiten rückten dadurch im Osten der Stadt näher an den Fluss Tigris heran, der die Stadt teilt.

Die irakischen Einheiten werden bei ihrem Kampf gegen den IS von kurdischen Truppen, lokalen Milizen und den USA unterstützt.

Die Stadt Mossul im Norden des Irak ist die zweitgrößte des Landes und seit Mitte 2014 in der Hand der Extremisten. Im Osten der Stadt konnte die Armee schon viele Stadtviertel zurückerobern, der Westen ist noch in der Hand der Extremisten.

Eine andere Spezialeinheit der irakischen Armee rückte außerdem vom Süden aus am Tigris zu einer von insgesamt fünf Brücken vor, die die beiden Stadtteile verbinden. Sie sind allerdings weitgehend zerstört. Erst hatten US-Kampfflugzeuge die Brücken bombardiert, um die Bewegungsmöglichkeiten des IS in der Stadt einzuschränken. Nach Informationen des US-Militärs und der irakischen Armee hat der IS die Brücken weiter beschädigt, um jetzt den Vormarsch der irakischen Truppen zu bremsen.

Wenn die Armee das Ostufer des Flusses unter ihrer Kontrolle hat, wäre der Weg für einen Angriff auf den Westteil der Stadt frei.