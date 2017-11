Justin Trudeau Kanada entschuldigt sich für Diskriminierung der LGBTQ2

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat sich offiziell bei den LGBTQ2 des Landes für die jahrzehntelange Diskriminierung durch den Staat entschuldigt. In einer Rede vor dem Parlament in Ottawa sagte er: "Im Namen der Regierung, des Parlaments und des kanadischen Volkes: Wir haben Fehler gemacht. Es tut uns leid. Wir werden niemals zulassen, dass so etwas noch einmal passiert."

Mit der Entschuldigung wandte sich Trudeau an Kanadier, die zwischen den Fünfziger- und Neunzigerjahren in Kanadas Bundesbehörden, der Armee, der Bundespolizei und den Geheimdiensten wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert und teilweise aus dem Staatsdienst entlassen worden waren. LGBTQ2 steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender; die "2" am Ende steht für "two-spirit" und meint in diesem Zusammenhang die LGBTQ-Gemeinde der kanadischen Ureinwohner.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau Issues Formal Apology For Abuses Of LGBT Citizens. Via @Channel4News pic.twitter.com/5na1VR3d3O — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) 28. November 2017

Der Premierminister kündigte zudem die Zahlung von umgerechnet mehr als 67 Millionen Euro an, um eine Sammelklage tausender Kanadier wegen ihrer Entlassung aus Gründen der sexuellen Orientierung beizulegen (hier finden Sie die gesamte, knapp 30 Minuten lange Rede Trudeaus bei YouTube).

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten Kanadas Behörden systematisch Schwule und Lesben aus dem Staatsdienst drängen wollen, weil sie diese für erpressbar durch die Sowjetunion hielten. In den Sechzigerjahren hatte Kanadas Polizei dabei Listen mit Namen tausender mutmaßlicher Homosexueller angelegt. Sie brachte auch Maschinen zum Einsatz, mit denen die Reaktion der Pupillen von Verdächtigen auf homosexuelle Pornografie gemessen wurde, um die Verdächtigen so als schwul zu entlarven.

Homosexualität wurde in Kanada 1969 entkriminalisiert. Das Gesetz hatte der damalige Justizminister - und spätere Premierminister - Pierre Trudeau eingebracht, dem Vater des derzeitigen Regierungschefs. Justin Trudeau hat sich bereits in der Vergangenheit für die Rechte der LGBTQ2 eingesetzt.