Kanadischer Premier Trudeau beschwört Allianz mit Merkel und Macron

In einem Gespräch mit dem SPIEGEL am Rande des G20-Treffens in Hamburg betonte der kanadische Premier Justin Trudeau die politische Übereinstimmung mit Kanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron in zentralen Fragen und einen gemeinsamen Kurs gegen populistische Strömungen.

"Uns dreien, Angela, Emmanuel und mir, geht es darum, zu sagen: Wir können mit den bestehenden Systemen arbeiten und müssen sicherstellen, dass sie für alle Menschen funktionieren. Wir müssen Freiheiten und Chancen sichern, statt ängstlich zu sein - denn darauf zielen die Rechten." Viele Menschen seien frustriert, verängstigt und wütend, man müsse ihnen Lösungen anbieten, sagte Trudeau.

Trudeau bezeichnete die deutsche Kanzlerin als Vorbild, er schätze ihre Erfahrung und ihre Sicht der Dinge. Er habe in den 18 Monaten seit seinem Amtsantritt gelernt, ihr sehr genau zuzuhören: "Ihr liegt daran, die Welt nachhaltig zu verändern, für die kommenden Generationen. Egal, ob es um den Klimawandel geht oder um Migration, sie schaut sich die langfristigen Entwicklungen an (...) und kommt so zu Lösungen."

Trudeau bedauerte im Gespräch den von US-Präsident Donald Trump initiierten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Aber auch mit ihm sei man im Gespräch: "Wir sind in engem Kontakt mit Präsident Trump, um zu schauen, auf welchen Feldern wir zusammenarbeiten können. (...) Er hat uns signalisiert, dass er Interesse daran hat, mit uns gemeinsam gegen die Umweltverschmutzung vorzugehen."

Zum Erfolg des Freihandelsabkommens Ceta und seinem möglichen Ende sagte er: "Wir haben getan, was wir konnten. Die EU muss sich entscheiden, ob sie an den Handel mit Kanada glaubt oder nicht."