Aufstand in Kaschmir "Wenn wir rausgehen, werden die Soldaten auf uns schießen"

Als Indien am 15. August den Jahrestag seiner Unabhängigkeit von den Briten feiert, spielt der 15-jährige Yasir Salaam Sheikh mit seinen Freunden in den Straßen seines Viertels. Sheikh lebt in Kaschmir, einer umkämpften Region zwischen Indien und Pakistan, und an diesem Sommerabend hat die Regierung wieder eine Ausgangssperre über sein Viertel verhängt.

Abdul Salaam Sheikh in seinem Haus in Kaschmir. Sein 15-jähriger Sohn wurde bei Aufständen gegen die indische Regierung in Jammu und Kaschmir getötet.

Zum Autor

Kajal Nisha Patel

Fahad Shah ist unabhängiger Journalist und Gründer des Magazins "The Kashmir Walla". Er hat Journalismus in Kaschmir und London studiert und schreibt unter anderem für "Foreign Affairs", "The Diplomat" und "The Christian Science Monitor". Er hat außerdem den Sammelband "Of Occupation and Resistance: Writings from Kashmir" herausgegeben.