Katalonien-Referendum 90 Prozent stimmten für Unabhängigkeit

Die katalanischen Behörden haben in der Nacht zu Montag die Ergebnisse des umstrittenen Referendums zur Loslösung von Spanien veröffentlicht. Demnach beteiligten sich rund 2,26 Millionen Menschen an der Abstimmung, dies entspreche 42,3 Prozent der wahlberechtigten Katalanen. Knapp 90 Prozent votierten für eine Abspaltung. Acht Prozent stimmten dagegen.

Die Regionalregierung in Barcelona hatte das Referendum trotz eines gerichtlichen Verbotes und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid durchgezogen. Schon vor Bekanntgabe der Ergebnisse hatte Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont gesagt: "Wir haben das Recht gewonnen, einen unabhängigen Staat zu haben." Nach einem vom katalanischen Parlament verabschiedeten "Abspaltungsgesetz" sollte die Unabhängigkeit bei einem Sieg des "Ja"-Lagers innerhalb von 48 Stunden ausgerufen werden.

Sowohl die konservative Regierung in Madrid als auch das Verfassungsgericht des Landes haben die Abstimmung für unzulässig erklärt. Die spanische Polizei versuchte am Sonntag, die Abstimmung zu verhindern - teils mit Gewalt. Nach amtlichen Angaben wurden 844 Menschen verletzt, darunter einige schwer.

Bei den Unruhen waren auch 33 Polizisten verletzt worden, wie das Innenministerium in Madrid mitteilte. Der Sprecher der katalanischen Regionalregierung sprach von "Unterdrückung durch den spanischen Staat" und einer "Schande Europas". Die Polizei setzte auch Schlagstöcke und Gummigeschosse ein, wie auf Videos zu sehen war.

Video: Gummigeschosse gegen Demonstranten

Video AFP

Die stärkste Oppositionskraft in Madrid, die sozialistische Partei (PSOE), sprach von "Schande und Traurigkeit". Die Sorge um die Gewalt in einem der wichtigsten Länder der EU erreichte auch Deutschland und andere Länder Europas. "Die Eskalation in Spanien ist besorgniserregend", schrieb der SPD-Chef und langjährige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Madrid und Barcelona müssten "sofort deeskalieren und den Dialog suchen". Der belgische Premierminister Charles Michel erklärte: "Gewalt kann nie eine Antwort sein."