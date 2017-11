Krise in Katalonien Puigdemont zeigt sich offen für Verbleib in Spanien

Der entmachtete katalanische Präsident Carles Puigdemont hat eine Lösung des Katalonienstreits ohne eine Abspaltung der Region nicht ausgeschlossen. "Ich bin bereit, und ich war immer bereit, eine andere Beziehung mit Spanien zu akzeptieren", sagte Puigdemont belgischen Zeitung "Le Soir": "Es ist immer noch möglich."

Wie er sich diese Beziehung konkret vorstellt, ließ Puigdemont offen. Bereits in der Vergangenheit hatte er gesagt, die Unabhängigkeitserklärung könne die Grundlage für politische Verhandlungen mit Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy sein.

Wegen der Unabhängigkeitserklärung entmachtete Rajoy jedoch die katalanische Regierung und schrieb die Kabinettsmitglieder zur Fahndung aus. Puigdemont setzte sich nach Belgien ab und ist dort unter Auflagen auf freiem Fuß.

Rajoy verteidigte erneut sein Vorgehen. Mit Puigdemont sei keine politische Lösung möglich gewesen, sagte er dem "Handelsblatt": "Es gab keine Alternative." Jedes Land verteidige seine territoriale Integrität. "Ich habe eine breite politische Unterstützung anderer Parteien in Spanien gesichert, um auf die Krise zu reagieren."

Schwerste politische Krise seit den Siebzigern

Rajoys Minderheitsregierung verliert in der Katalonien-Krise allerdings an Rückhalt. Laut einer Umfrage der Zeitung "El Pais" befürworten 55 Prozent der Spanier Neuwahlen, während es im Oktober nur 49 Prozent waren. Die Amtszeit des konservativen Regierungschefs läuft bis 2020. Rajoy war es nach der letzten Wahl nicht gelungen, eine Koalition mit einer Mehrheit im Parlament zu bilden. Das erschwert die Gesetzgebung.

Wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens durchlebt Spanien die schwerste politische Krise seit dem Ende der Franco-Diktatur in den Siebzigerjahren. Die eigentlich autonome Region steht inzwischen unter direkter Verwaltung der Zentralregierung, weil das Parlament in Barcelona für die Loslösung gestimmt hatte. Mehrere Mitglieder der abgesetzten Regierung sitzen in Haft.

Der Umfrage zufolge würde Rajoys Volkspartei die Wahl mit 26,1 Prozent erneut gewinnen, während die Sozialisten und die liberale Bewegung Ciudadanos etwa gleichauf folgen. Die Ciudadanos haben zwar ihre Wurzeln in Katalonien, setzen sich aber für die Einheit des Königreiches ein. Sie kommen der Erhebung zufolge auf 22,7 Prozent, während es im Juli 18,5 Prozent waren. Die linkspopulistische Partei Podemos büßt dagegen an Rückhalt ein und rutscht unter 15 Prozent. Sie macht sich dafür stark, dass die Katalanen legal über eine Unabhängigkeit abstimmen dürfen.