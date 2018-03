Deutsche Justiz im Katalonien-Konflikt Puigdemont ist kein Hochverräter

Was wäre die katalanische Unabhängigkeitsbewegung ohne die spanische Justiz? Die schafft es wieder und wieder, Massen von Katalanen auf die Straße zu treiben: mit ihren Verboten, Vorladungen, Haftbefehlen und Verurteilungen, die sich oft durch größtmögliche Härte auszeichnen. Die Gegenproteste waren lange auffallend friedlich. Nach der von Madrid angeordneten und orchestrierten Verhaftung Carles Puigdemonts in Schleswig-Holstein sind sie in der Nacht zu Montag eskaliert.

Nun richten sich die Blicke auf Deutschland: Wird die Bundesrepublik Puigdemont ausliefern? Die Verantwortlichen in Neumünster und Schleswig, Kiel und Berlin müssen alles tun, was ihren Kräften steht, um diese Krise zu entschärfen.

Grundlage der Festnahme Puigdemonts ist der Europäische Haftbefehl. Die EU-Staaten haben ihn vor einigen Jahren eingeführt, um die grenzüberschreitende Auslieferung zu vereinfachen: etwa im Kampf gegen den Terror. Der Haftbefehl beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Darauf, dass alle Teilnehmer echte Rechtsstaaten sind. Dass sie ein funktionierendes, politisch unabhängiges Justizsystem haben.

An der Unabhängigkeit mancher spanischer Justizorgane äußern nicht nur Separatistenführer Zweifel. Klar ist: Viele Staatsanwälte sind es nicht. Der Generalstaatsanwalt etwa wird von der Zentralregierung bestellt. Und dass die Untersuchungsrichterin, die im Oktober die ersten Verhaftungen anordnete, sich nur wenige Wochen zuvor von Madrids Innenminister mit einer Medaille ehren ließ, hat ein Geschmäckle.

Die Richter am Obersten Gerichtshof, der nun gegen Puigdemont und Co. prozessieren, werden von einem Rat ernannt - der wiederum vom spanischen Parlament gewählt wird. Rechtswissenschaftler wie auch der regierungskritische spanische Richterverband "Richter für Demokratie" sind sich aber weitgehend einig: der Rat kann unbeeinflusst die Tribunale besetzen. Und die Richter wiederum können in ihrem Alltag unabhängig entscheiden.

Gegen juristische Willkür spricht auch die geringe Anzahl der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gegen Spanien. Und der Londoner "Economist" adelt Spanien in seinem "Democracy Index" zu einer von weltweit nur 19 sogenannten "vollständigen Demokratien".

Vom Richter Pablo Llarena sind keine zweifelhaften Verflechtungen mit der Politik bekannt. Er hat den EU-Haftbefehl gegen Puigdemont ausgestellt - unter anderem wegen möglicher Veruntreuung von Staatsgeldern und Rebellion. Dass die Separatistenführer Steuermittel zur Organisation des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums eingesetzt haben, ist wahrscheinlich.

Prozess wegen Veruntreuung, aber nicht wegen Rebellion

Abenteuerlich indes ist Llarenas Begründung der angeblichen "Rebelión". Bis zu 30 Jahre Haft drohen Puigdemont hierfür. Das spanische Gesetzbuch verlangt für einen solchen Tatbestand aber auch den Einsatz von Gewalt. Puigdemont und Co. haben nie Gewalt eingesetzt oder dazu aufgefordert. Llanera schreibt, dass die Politiker bei Protesten nach einer Razzia in katalanischen Ministerien durch spanische Einsatzkräfte zu Demonstrationen aufgerufen - und dabei das Risiko von Gewalttaten durch eine aufgeheizte Menge in Kauf genommen hätten. Das ist, gelinde gesagt, eine extrem weite Auslegung des Begriffs Gewalt.

Die deutschen Justizbehörden müssen nun entscheiden, ob sie Puigdemont ausliefern - und wenn ja, weswegen. Laut EU-Haftbefehl steht ihnen eine inhaltliche Prüfung der Vorwürfe nicht zu. Sie müssen vor allem untersuchen, ob die in Frage kommende Handlung auch bei uns strafbar ist. Bei der Veruntreuung öffentlicher Mittel ist das klar: ja.

Lange nicht so eindeutig ist die Lage beim Hauptanklagepunkt Rebellion. Der deutsche Paragraph "Hochverrat gegen den Bund" ist nicht Eins zu Eins mit der "Rebelión" nach spanischem Recht vergleichbar. Hier wird es delikat. Denn wenn Deutschland Puigdemont nicht wegen Rebellion, sondern nur wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder ausliefert, kann die spanische Justiz ihm auch nur wegen Veruntreuung den Prozess machen. Nicht aber wegen Rebellion.

Heraushalten ist für Merkel nun keine Option mehr

Puigdemont ist kein Hochverräter, sondern ein demokratisch gewählter Politiker. Die Interessen seiner Wähler wollte er mit politischen Mitteln durchsetzen. Ja, vielleicht auch mithilfe von Steuergeldern, aber immer ohne körperliche Gewalt. Die deutschen Justizbehörden könnten daher im Zweifelsfall für den Angeklagten entscheiden.

Auch die politischen Entscheider in Berlin müssen nun Verantwortung übernehmen. Endlich anfangen, zwischen den festgefahrenen Fronten zu vermitteln. Mithelfen, einen politischen Kompromiss zu suchen - etwa mehr Autonomie für Katalonien, wie sie Spanien den Basken schon teilweise eingeräumt hat. Lange hat sich Angela Merkel aus diesem heiklen Streit tunlichst herausgehalten. Seit Sonntag ist ihr Deutschland mittendrin.

Im Video: Viele Verletzte bei Demonstrationen für Puigdemont