Krise in Katalonien Französische Aktivisten bieten Puigdemont Unterschlupf an

Im Streit mit Madrid erhält der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont Unterstützung aus Frankreich. Falls es zur Eskalation kommt, wollen einige Franzosen ihm Unterschlupf geben. Man habe Puigdemont und seiner Regierung Gastfreundschaft in der Region von Perpignan nahe der spanischen Grenze angeboten, sagte Robert Casanovas, Vorsitzender des "Komitees für die Selbstbestimmung Nordkataloniens", dem Sender France Bleu. Derzeit würden Vorkehrungen getroffen, "um bereit zu sein, bevor die Grenze blockiert wird, falls die Situation sich verschlechtert und es Festnahmen gibt".

Für Puigdemont stehe eine Villa im Ort Théza zur Verfügung. Casanovas' Gruppe setzt sich für mehr Eigenständigkeit des Verwaltungsbezirks Pyrénées-Orientales innerhalb des französischen Staates ein. Der Landstrich an der Grenze zu Spanien gehörte einst zum historischen Fürstentum Katalonien und fiel 1659 an Frankreich.

REUTERS "Verräter Puigdemont": Graffiti in Barcelona

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte am Samstag die Absetzung der separatistischen Regionalregierung in Barcelona angekündigt und Neuwahlen in Aussicht gestellt. Das Regionalparlament will am Donnerstag über eine Antwort beraten. Falls Katalonien seine Unabhängigkeit von Spanien ausruft, droht Puigdemont eine Inhaftierung wegen Rebellion.

Senatsvizepräsident: Aussage von Puigdemont wäre eine Ehre

Der katalanische Regierungschef plant laut Medienberichten eine Stellungnahme in Madrid. Dort stimmt der Senat am Freitag über die Zwangsmaßnahmen gegen seine Regionalregierung ab. Unklar war zunächst, an welchem Tag Puigdemont nach Madrid reisen könnte.

Die Zeitung "El Pais" und andere Medien berichteten, der Senat habe ihm den Donnerstag als Termin angeboten - das wäre der Tag, an dem das Regionalparlament in Barcelona über eine Antwort an die Zentralregierung in Madrid beraten will. Puigdemont habe aber auch die Möglichkeit, sich am Freitag vor dem Plenum zu präsentieren, hieß es.

Der Vizepräsident des Senats, Pedro Sanz, erklärte vor Journalisten, für die zweite Parlamentskammer wäre es "eine Ehre", Puigdemont anzuhören.