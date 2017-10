Entmachteter katalanischer Regierungschef Puigdemont soll sich in Brüssel aufhalten

Der entmachtete katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hält sich offenbar in Brüssel auf. Auch andere Mitglieder der im Unabhängigkeitsstreit von der Zentralregierung entlassenen Regierung seien in der belgischen Hauptstadt, berichten die katalanische Zeitung "La Vanguardia" und die Nachrichtenagentur AP.

Der Chefkoordinator der Volkspartei (PP) des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, Fernando Martínez Maíllo, sagte zu den Berichten: "Ja, das ist anscheinend bestätigt." Die Flucht zeuge "von Verzweiflung", sagte er in Madrid. Mit Puigdemont sollen auch einige Minister ausgereist sein.

Belgiens Staatssekretär für Asyl und Migration hat sein Land als möglichen Zufluchtsort für die abgesetzte katalanische Regionalregierung ins Spiel gebracht. Katalanen, die sich politisch verfolgt fühlten, könnten in Belgien Asyl ersuchen, sagte Theo Francken dem flämischen Sender VTM News. "Es ist nicht unrealistisch."

Puigdemont soll noch im Laufe des Nachmittags eine Erklärung abgeben. Er hatte im Unabhängigkeitsstreit wiederholt die EU um Vermittlung gebeten. Diese hat sich jedoch eindeutig auf die Seite der spanischen Regierung gestellt und auch nach der Entmachtung Puigdemonts am Freitag erklärt, für sie sei nur die Regierung in Madrid Gesprächspartner.

Der spanische Generalstaatsanwalt erhob am Montag Anklage gegen Puigdemont und die Regionalregierung. Den Politikern wird Aufruhr, Rebellion und Missbrauch öffentlicher Mittel vorgeworfen. Über die Zulassung der Anklage muss noch ein Richter entscheiden.

Nach der Verkündung der Loslösung von Spanien durch das Parlament in Barcelona am Freitag hatte die Zentralregierung in Madrid die Regierungsgewalt in Katalonien übernommen, die dortige Regierung entlassen und Neuwahlen für den 21. Dezember angesetzt.