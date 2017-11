Anklage gegen katalanische Separatisten Spanische Härte

Wenn es um die katalanischen Rebellen geht, läuft Spaniens Justiz zu Höchstleistungen auf. Gleich am Montag, dem allerersten Werktag nach der Entmachtung der Regionalregierung, erhob die Madrider Generalstaatsanwalt Anklage gegen Carles Puigdemont, dessen Stellvertreter Oriol Junqueras und weitere Kabinettsmitglieder. Am Dienstag nahm die Untersuchungsrichterin vom Madrider Staatsgerichtshof Carmen Lamela den Fall an, lud Puigdemont und andere Politiker vor: für Donnerstag. Und erklärte, die 14 Angeklagten müssten zusammen 6,2 Millionen Euro hinterlegen - bis spätestens Freitag.

Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Missbrauch öffentlicher Gelder - so lauten die Hauptanklagepunkte gegen Puigdemont und seine Mitstreiter. In einem zweiten Verfahren müssen sich sechs ehemalige führende Parlamentarier ebenfalls von Donnerstag an vor Gericht verantworten, vor allem wegen des einseitigen Unabhängigkeitsbeschluss des Parlaments am vergangenen Freitag.

Bis zu 30 Jahre Haft könnten Puigdemont und den anderen Sezessionisten drohen - allerdings nur, sofern sie in den wichtigsten Punkten für schuldig gesprochen würden. Insbesondere eine Verurteilung wegen der vermeintlichen "Rebellion" ist alles andere als sicher. Denn dieser Vorwurf wird sich schwer erhärten lassen.

"Für das Delikt Rebellion reicht es nicht aus, einfach nur die Unabhängigkeit Kataloniens zu erklären", sagt Diego López Garrido, Professor für Verfassungsrecht an der Universität Castilla La Mancha dem SPIEGEL. "Ohne Gewalt ist die Definition der Rebellion nicht erfüllt." Und die katalanische Regionalregierung habe niemals zu Gewalt aufgerufen.

López Garrido kennt sich wie kein Zweiter aus mit den Artikeln 472 bis 484 des spanischen Strafgesetzbuchs: den Paragraphen, die Rebellion regeln. 1995 hat er als Parlamentsabgeordneter der Linkspartei IU diese Normen mitverfasst und gemeinsam mit den Rechtsexperten der anderen Parteien ausgehandelt.

"Das Strafgesetzbuch sieht bei Rebellion Gefängnis vor", sagt López Garrido. "Umso wichtiger ist es, dass man diese Vorschriften nicht extensiv interpretiert, sondern sich an den Wortlaut hält." Und im Artikel 472 heißt es wörtlich: "Diejenigen, die gewaltsam und öffentlich für einen der folgenden Zwecke aufstehen, sind des Verbrechens der Rebellion schuldig."

Zweifel hat der angesehne Jurist auch am zweiten großen Anklagepunkt: der angeblichen Auflehnung gegen die Staatsgewalt. "Hierfür musste es eine Art Tumult, eine Störung der öffentlichen Ordnung geben. Bei der Proklamation der Unabhängigkeit war davon nichts zu erkennen".

Puigdemont rechnet nicht mit fairem Prozess

Sehr wohl hingegen hätten sich Puigdemont und seine Getreuen eindeutig der Rechtsbeugung und des Ungehorsams schuldig gemacht. Auf diese Delikte stehe aber keine Gefängnisstrafe. Ob Gelder veruntreut wurden, sei noch unklar. "Entscheiden wird am Ende das Gericht", sagt López Garrido.

Auf Milde der Untersuchungsrichterin können die Angeklagten dabei nicht hoffen. Carmen Lamela hat bereits in einem anderen Fall gegen katalanische Unabhängigkeitskämpfer Härte gezeigt. Vorvergangene Woche ordnete die 56-Jährige Untersuchungshaft für die zwei Anführer der beiden wichtigsten separatistischen katalanischen Bürgerbewegungen an: wegen "aufrührerischen Verhaltens" bei Protesten gegen Razzien der spanischen Polizei. Und auch die stattliche Kaution von 6,2 Millionen Euro - die vermeintlichen Kosten für das verbotene Unabhängigkeitsreferendum - könnte darauf hindeuten, dass die Richterin einen harten Kurs anschlägt.

Die Audiencia Nacional, wie der Staatsgerichtshof auf Spanisch heißt, ist das oberste reine Strafgericht des Landes. Es kümmert sich um Fälle von überregionaler Bedeutung. Gegründet wurde es 1977, kurz nach dem Ende der Diktatur. Damals trat es an die Stelle eines Gerichts, das unter anderem auch politische Prozesse gegen Franco-Gegner veranstaltete.

Videoanalyse: "Puigdemont hat die Menschen enttäuscht"

Video SPIEGEL ONLINE

Der heutige Staatsgerichtshof ist weit über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt geworden: in der Vergangenheit vor allem mit den Prozessen gegen die baskische Terrorgruppe ETA und den chilenischen Ex-Diktator Pinochet, zuletzt unter anderem auch durch der Untersuchung der Korruptionsskandale der Regierungspartei PP. Lamela selbst hat dieses Jahr Schlagzeilen gemacht, als sie Untersuchungshaft gegen den früheren Präsidenten des FC Barcelona, Sandro Rosell, verhängte: wegen Verdachts auf Geldwäsche im großen Stil.

Anders als der Generalstaatsanwalt, der von der Regierung bestellt wird, sind die Richter der Audiencia Nacional politisch unabhängig. Und doch werfen Separatisten Lamela vor, sie stehe der Regierung in Madrid nahe. Erst vor wenigen Wochen ließ sich die Untersuchungsrichterin von Innenminister Juan Ignacio Zoido mit einer Medaille für ihre Verdienste ehren.

"Ich bin davon überzeugt, dass es einen fairen Prozess geben wird", sagt der Rechtswissenschaftler López Garrido. Carles Puigdemont sieht das anders. Der abgesetzte Regionalchef, der sich in Belgien aufhält, will vorerst nicht nach Spanien zurückkehren, um sich dem Gericht zu stellen. Stattdessen hat sein Anwalt nun vorgeschlagen, die Justiz solle Puidgemont doch lieber in Belgien befragen. Carmen Lamela wird das kaum mitmachen.