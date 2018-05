Treffen von Kataloniens Spitzenpolitikern Der doppelte Präsident

Wie viele Präsidenten hat Katalonien? Bis zum Sonntag hatte die Region in Nordost-Spanien offiziell gar keinen Präsidenten. Den wählte das katalanische Parlament dann am Montag. Und am Dienstag hat Katalonien schon zwei Präsidenten - den "gewählten Präsidenten" Quim Torra und den "legitimen Präsidenten" Carles Puigdemont. Zumindest nennen Torra und Puigdemont einander so, bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in Berlin.

"Quim" und "Carles" - so dürften sich die beiden Vertrauen im echten Leben anreden. Die beiden Separatistenpolitiker sind beide Mitte 50, sie kennen einander seit Jahren, zur Begrüßung gab es eine Umarmung. Aber hier im Berliner Hotel Sana, vor den Kameras und Mikrofonen, titulieren sie den anderen stets als "President Torra" und "President Puigdemont".

In Wahrheit hat keiner von beiden die Macht, über Kataloniens Zukunft zu bestimmen. Denn die Zentralregierung in Madrid, die Ende Oktober die Region unter Zwangsverwaltung gestellt hat, ist nicht gewillt, den "Independentistas" wieder die volle Kontrolle zu überlassen. Erst recht nicht jetzt, da Torra sich als Statthalter von Puigdemont präsentiert.

"Ich sehe mich als Übergangspräsidenten"

Der Neue ist noch keine 24 Stunden gewählt, da hat er sich gleich auf nach Berlin gemacht, zu Puigdemont. Wer in dieser Beziehung das Sagen hat, ist sofort klar. Torra darf zwar als Erster ans Rednerpult. Aber dort zollt er sogleich seinem Chef Tribut. Er sei gekommen, um Puigdemont Ehrerbietung und Respekt zu erweisen, liest er auf Englisch ab. Puigdemont sei der legitime Präsident, Spanien habe ihn illegal und mit Gewalt des Amtes enthoben.

"Ich sehe mich als Übergangspräsidenten", sagt Torra. Und Puigdemont nickt zustimmend, bevor er ans Mikrofon tritt.

Er selbst durfte nicht ins Amt gewählt werden. Spaniens Verfassungsgericht hat dem katalanischen Regionalparlament die Wahl eines Kandidaten in Abwesenheit untersagt. Würde Puigdemont seine Heimat betreten, würde ihn die spanische Justiz sofort verhaften lassen. Demnächst wird das Oberlandesgericht in Schleswig über seine Auslieferung entscheiden.

"Dialog ohne Vorbedingungen"

Torra und Puigdemont verkünden die gleiche Botschaft. Sie bieten Spaniens Zentralregierung einen "Dialog ohne Vorbedingungen" an, Puigdemont macht das schon seit Monaten so. Und sie fordern, dass Madrid nach Torras Wahl nicht nur die Zwangsverwaltung formal beendet, sondern auch der neuen katalanischen Regierung die volle Eigenverwaltung für die Finanzen der Region zurück gibt. Das sei ein Schlüsselfaktor für die Wiederherstellung der Autonomie.

Doch die Mächtigen in Madrid wollen die neue Separatistenregierung in Barcelona nicht an die lange Leine lassen. Sie misstrauen Torra wegen seiner Nähe zu Puigdemont, wegen mancher anti-spanischer Tweets in der Vergangenheit - und weil er sich auch jetzt immer wieder für die Gründung einer katalanischen Republik ausspricht.

Madrid droht den Separatisten

Gleich am Morgen nach Torras Wahl haben sich Premierminister Mariano Rajoy und der Sozialistenchef Pedro Sanchez getroffen. Die beiden Politiker vereinbarten, man werde zur Verteidigung der spanischen Verfassung "eine angemessene Antwort auf jede mögliche Herausforderung" geben, wie es in einem Kommuniqué der Regierung heißt. Implizit droht Madrid: auf jede Aktion der Separatisten folgt eine Gegenreaktion.

Die Kontrolle über die katalanischen Finanzen will die Zentralregierung auch nicht aufgeben. Ihr Delegierter in Katalonien hat klar gemacht: Das Finanzministerium in Madrid wird weiterhin die Zahlungen der katalanischen Regierung überwachen.

Politologe: Rajoy unter Druck von Bürgerpartei Ciudadanos

Rajoy sieht keinen Grund, auf die Forderungen der beiden katalanischen "Präsidenten" einzugehen. "Er steht in Spanien unter dem Druck der Bürgerpartei Ciudadanos, die noch eine radikalere Position vertritt und in den Umfragen immer stärker wird", sagt der Politologe Klaus-Jürgen Nagel von der Universität Pompeu Fabra in Barcelona. "Rajoy wird keine entscheidenden Konzessionen machen und versuchen, die Kontrolle über Katalonien zumindest zum Teil zu behalten."

Entspannung im Katalonien-Konflikt ist nicht zu erwarten. Denn auch die Doppel-Präsidenten Torra und Puigdemont müssen ihre Gefolgschaft bei Laune halten. Bloß wie? Ihre katalanische Republik wird wohl noch lange ein Traum bleiben. Die Separatisten hoffen nun darauf, dass das OLG Schleswig entscheidet, Puigdemont nicht an Spanien auszuliefern. Es wäre ein moralischer Sieg für die Independentistas. Sonst haben sie ja nicht mehr viel zu feiern.