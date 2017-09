Referendum in Katalonien Das Dilemma der Polizisten

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Ein paar Stunden bleiben den katalanischen Separatisten und der spanischen Zentralregierung noch, ihren Streit um das Unabhängigkeitsreferendum beizulegen. Andernfalls werden sich am Sonntag bewaffnete Männer und Frauen in dunkelblauen Uniformen ihren Nachbarn oder Freunden, ihren Eltern, Kindern oder Lebenspartnern entgegenstellen müssen.

Sie werden ihre Angehörigen daran hindern müssen, die Wahllokale zu betreten, notfalls mit Gewalt. Viele der Polizisten werden hin- und hergerissen sein: zwischen ihrem Amtseid auf die spanische Verfassung und ihrer eigenen katalanischen Identität. Hätten sie nicht diesen Job, würden nicht wenige wohl selbst mitmachen bei diesem illegalen Abspaltungs-Referendum.

Die Mossos, die "Jungs", wie die Katalanen die 16.800 Regionalpolizisten der Mossos d'Esquadra nennen, geraten zwischen die Fronten. Sie sollen am Sonntag Ruhe und Ordnung auf den Straßen der katalanischen Städte garantieren. Und sie sollen dafür sorgen, dass das Referendum nicht stattfindet: gemeinsam mit Einheiten der nationalen Polizei und der paramilitärischen Guardia Civil, die Madrid extra dafür nach Katalonien beordert hat. Unter anderem, so lautet der Auftrag, sollen die Mossos den Zugang zu den Abstimmungslokalen verhindern.

Die Separatistenregierung in Barcelona hingegen - Dienstherr der Mossos in gewöhnlichen Zeiten - beschwört sie, das "Zusammenleben der Bürger" habe jetzt eine höhere Priorität als die Befehle der Justiz.

Sollen sie zur Waffe greifen?

Die Polizisten bringt das in Gewissensnöte. Sollen sie wahlwilligen Mitbürgern nur den Weg versperren oder notfalls auch draufhauen, wenn die Menge nach vorne drückt? Sollen sie besetzte Schulen, die als Abstimmungslokale dienen sollen, mit Gewalt räumen? Auch dann, wenn Minderjährige dabei sind? Und sollen sie zur Waffe greifen, wenn eine Protestkundgebung eskaliert?

SPIEGEL ONLINE

Die Rechtslage ist klar: das Votum verstößt gegen die Verfassung und viele Prinzipien einer demokratischen Wahl. Andererseits ist Umfragen zufolge die überwältigende Mehrheit der Katalanen für diese Abstimmung - unter ihnen übrigens auch viele, die bei Spanien bleiben wollen.

"Die Mossos personifizierten das ganze Dilemma und die Zerrissenheit in der Gesellschaft", sagt der Spanien-Experte Walter Bernecker, emeritierter Professor der Universität Erlangen-Nürnberg. "Ihnen wird hier eine Rolle zugemutet, wie sie es noch nie in der katalanischen Geschichte gegeben hat."

Die Wurzeln der Mossos reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. In normalen Zeiten sind die einzigen Polizisten, die auf den Straßen der autonomen Gemeinschaft Katalonien patrouillieren. Dann unterstehen sie dem regionalen Innenministerium. Sie sind eine Besonderheit, ein Zugeständnis Madrids an die Autonomie der Katalanen. In den meisten anderen Gebieten Spaniens gibt es keine vergleichbare Regionalpolizei.

Mossos halten sich zurück

Vor einigen Tagen aber hat der spanische Staat die Mossos unter das Kommando der Guardia Civil gestellt: der paramilitärischen Polizei, die für viele Katalanen wegen ihrer Taten in der Franco-Diktatur der Inbegriff zentralstaatlicher Repression ist. Denn zuletzt hatten sich in Madrid die Zweifel an der Bereitschaft der Mossos gehäuft, das Referendum zu verhindern. "Es hat in den vergangenen Tagen mehrere Ereignisse gegeben, wo die Mossos offensichtlich wenig Aktivität gezeigt haben", sagt Bernecker.

Nach den Terrorattentaten von Barcelona und Cambrils waren sie sehr aktiv. Die Mossos fahndeten, durchsuchten, klärten auf - und erschossen vier bewaffnete Terroristen, ohne die Hilfe der Guardia Civil in Anspruch zu nehmen.

Ihr Chef Josep Lluis Trapero ist für viele Katalanen seither ein Held. Und selbst stolzer Katalane. Als ein Journalist bei einer Pressekonferenz Fragen auf Katalanisch stellte und Trapero auf Katalanisch antwortete, verließen spanische Journalisten aus Protest den Raum. Woraufhin Trapero gelassen in spanisch-katalanischem Mischmasch erwiderte: "Also gut, sehr gut, dann tschüs." Der Spruch ist so berühmt geworden, dass ihn Straßenhändler in Barcelona auf T-Shirts verkaufen.

Zum Referendums-Befehl hat Trapero erklärt, seine Mossos würden die Anweisungen der Staatsanwaltschaft umsetzen. Konkrete Anweisungen, wie genau das laufen soll, gibt er seinen Leuten aber offenbar nicht. Und auf ihrem offiziellen Twitter-Account taten die Mossos am Mittwoch ihre Bedenken über ihren Einsatzbefehl öffentlich kund. Dessen Umsetzung berge die Gefahr "unerwünschter Folgen". Es gehe um die "Sicherheit der Bürger" und das "mehr als vorhersehbare Risiko", dass die öffentliche Ordnung gestört werde.

Bisher waren die Demonstrationen der Unabhängigkeitsbefürworter fast immer friedlich und weitgehend gewaltlos. Am Referendumstag könnte sich das ändern - zumal es Gerüchte gibt, dass Autonome aus anderen europäischen Staaten nach Katalonien reisen wollen, um dort zu prügeln.

Wie sich die Mossos am Sonntag verhalten werden, ist unklar. Trapero hat zwar das Kommando ausgegeben, dass sie dafür sorgen sollen, dass die Wahllokale leer bleiben, Gewalt sollen sie dabei aber nicht anwenden. Umso mehr setzen Zentralregierung und Staatsanwaltschaft in Madrid auf ihre eigenen Leute. In den Häfen von Barcelona und Tarragona liegen seit vergangener Woche zwei Passagierschiffe vor Anker. Sie dienen als Unterkunft für Einheiten der nationalen Polizei und der Guardia Civil. Zusammen bietet die beiden Schiffe Platz für 5000 nicht-katalanische Einsatzkräfte.

Zusammengefasst: Die katalanische Regionalpolizei Mossos d'Esquadra soll am Sonntag die Durchführung des Unabhängigkeitsreferendums verhindern - so hat es das Innenministerium in Madrid befohlen. Für die Polizisten eine ungewöhnliche Situation: Sie sind selbst Katalanen, müssen sich im Zweifel gegen ihre Familien, Freunde und Bekannten stellen. Weil unklar ist, wie sich die Mossos verhalten, hat die Zentralregierung eigene Sicherheitskräfte nach Katalonien geschickt.