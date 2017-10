Katalonien Dieses Referendum darf keinen Erfolg haben

Jetzt soll sich also die EU in den Konflikt zwischen der spanischen Regierung in Madrid und den Separatisten in Katalonien einschalten. So zumindest will es der katalonische Regierungschef Carles Puigdemont. Warum? Weil "fundamentale Freiheitsrechte von europäischen Bürgern verletzt" würden. Er vergleicht die Situation in seiner Region mit der von Ungarn, Polen oder der Türkei.

Der Vergleich ist grotesk. In Polen, Ungarn und der Türkei sind - anders als in Madrid - autokratische Populisten an der Macht. Und um sein politisches Ziel zu erreichen, setzt Puigdemont nun das Instrument ein, das auch die Kaczynskis, Orbáns und Erdogans dieser Welt bevorzugt benutzen: Sie rufen sich zu den Vollstreckern des Volkswillens aus und leiten daraus das Recht ab, Recht zu brechen.

Puigdemonts Vorgehen, ein illegales Referendum abzuhalten, wäre selbst dann fragwürdig, wenn er in der Frage der katalanischen Unabhängigkeit eine klare Mehrheit des Volks hinter sich hätte. Doch dafür spricht wenig. Seit März 2006 führt die katalanische Regierung alle paar Monate Umfragen durch. Nicht ein einziges Mal sprach sich darin eine Mehrheit für die Abspaltung von Spanien aus. Zuletzt lag die Zustimmung bei knapp 35 Prozent.

Plötzlich 90 Prozent Zustimmung?

Jetzt aber sollen es laut dem Referendum plötzlich 90 Prozent sein. Dass dieses Ergebnis die wahren Verhältnisse in der Bevölkerung widerspiegelt, glauben vermutlich nicht einmal die Separatisten. So war damit zu rechnen, dass die Gegner der Unabhängigkeit dem Referendum fernbleiben würden - um ihm keine Legitimität zu verleihen. Nicht umsonst hatte die katalanische Regierung vor der Wahl ausdrücklich auch Gegner der Unabhängigkeit zur Teilnahme aufgerufen, mit dem offensichtlichen Ziel, ein halbwegs glaubwürdiges Ergebnis zu erreichen. Das hat nicht funktioniert.

Hinzu kommen schwere Zweifel, ob die Wahlbeteiligung von 42 Prozent oder das Ergebnis von 90 Prozent Jastimmen korrekt sind. Das Referendum fand, auch wegen der teils überharten Gegenmaßnahmen der Regierung in Madrid, unter haarsträubenden Bedingungen statt, es gibt zahlreiche Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Abgabe und der Auszählung der Stimmen.

Das alles hielt Puigdemont freilich keineswegs davon ab, noch am selben Abend das "Recht" Kataloniens auf die Unabhängigkeit zu erklären. Merke: Selbst wenn bei einem Referendum nichts Brauchbares herauskommt, ist das Ergebnis zu gebrauchen - um Stimmung zu machen für die politischen Ziele der Initiatoren.

Wie ein Referendum zur politischen Waffe wird

Referenden können ein wertvolles Instrument der Demokratie sein, sie können den Menschen das Gefühl geben, sich direkt am Gemeinwesen zu beteiligen - sogar denen, die zu beschäftigt oder zu bequem sind, sich darüber hinaus zu engagieren. Zumindest gilt das, wenn Referenden verantwortungsbewusst und zielgenau eingesetzt werden.

In den Händen von Populisten aber sind sie ein hochgradig gefährliches Werkzeug, was Puigdemont nun erneut auf beeindruckende Art bewiesen hat. Er hat das Referendum in eine politische Waffe verwandelt, die er der spanischen Regierung und der EU auf die Brust setzt, und mit deren Hilfe er jenen Teil des eigenen Volks in Geiselhaft nimmt, der gegen die Abspaltung ist. Diese mutmaßliche Mehrheit wird zu einer Art menschlichem Schutzschild in einem Konflikt, der im Extremfall mit bürgerkriegsähnlichem Blutvergießen enden könnte.

Und während Puigdemont das alles tut, inszeniert er sich als unterdrückter, friedliebender Demokrat, dessen Verhaftung er "barbarisch" fände. Man fragt sich, wann Puigdemont sich mit Mahatma Ghandi oder Nelson Mandela vergleicht. Dabei ist sein Volk kein Opfer wirtschaftlicher, sozialer oder rassistischer Unterdrückung, sondern lebt in einer schon jetzt weitgehend autonomen Region eines stabilen, wohlhabenden und übrigens demokratischen Staates. Nur dass dieser Staat für den Geschmack der Separatisten zu viel Geld aus Katalonien bekommt. Daraus ein Recht auf eine illegale und potenziell blutige Abspaltung abzuleiten, erscheint schwierig.

Die völlige Unabhängigkeit Kataloniens müsste, sollte sie friedlich zustande kommen, das Ergebnis von Gesprächen sein, die alle Interessen und die schwerwiegenden Folgen eines solchen Schritts berücksichtigen. Dass das nur unter Achtung der Regeln geschehen kann, die einen Rechtsstaat am Laufen halten, sollte sich von selbst verstehen. Wer sich aber wie Puigdemont aussuchen will, welche Gesetze und Richter er respektiert und welche nicht, ist kein Demokrat. Er ist ein Demagoge.