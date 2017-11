Kataloniens Ex-Regierungschef Haftbefehl gegen Puigdemont erlassen 

Der spanische Staatsgerichtshof in Madrid hat am Freitagabend einen europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont und vier Ex-Minister ausgestellt. Das teilte das zuständige Gericht am Freitagabend mit. Spaniens Justiz wirft dem abgesetzten Regionalpräsidenten wegen der Ereignisse rund um die katalanische Unabhängigkeitserklärung Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Mittel vor.

Der Beschluss der Richterin Carmen Lamela gilt auch für die vier Ex-Minister, die sich wie Puigdemont nach Belgien abgesetzt haben. Eine Anhörung Puigdemonts per Videoschaltung lehnte das Oberste Gericht ab. Dem Separatisten-Chef droht in Spanien eine lange Haftstrafe.

Einer Vorladung der spanischen Justiz, sich zu den Vorwürfen zu äußern, hatte Puigdemont nicht Folge geleistet. Am Freitagabend, vor dem Erlass des Haftbefehls, hatte Puigdemont noch in einem Interview mit dem staatlichen belgischen Sender RTBF gesagt, er sei zur Zusammenarbeit mit belgischen Behörden bereit.

"Ich werde zur Justiz gehen, aber zur richtigen Justiz", sagte Puigdemont laut Vorabauszügen in dem auf Französisch geführten Interview. Er habe seine Anwälte beauftragt, der belgischen Justiz seine vollständige Bereitschaft zur Zusammenarbeit zuzusichern. Die spanische Justiz jedoch sei "offensichtlich politisiert". Daher habe er in Spanien keine Chance auf "ein gerechtes, unabhängiges Urteil".

Für eine Auslieferung muss der Puigdemont vorgeworfene Straftatbestand grundsätzlich auch in dem Land existieren, in dem er festgenommen wird. Bei "Rebellion" und "Aufruhr" ist dies in Belgien nicht der Fall. Es gibt aber auch Straftatbestände, bei denen diese Voraussetzung der "beiderseitigen Strafbarkeit" nicht gilt. Nun muss geklärt werden, welche Vorwürfe gegen Puigdemont darunter fallen könnten.

"Bin bereit zu kandidieren"

In dem Interview mit RTBF hatte Puigdemont zudem angekündigt, an der im Dezember geplanten Neuwahl in der spanischen Region teilnehmen zu wollen. "Ich bin bereit zu kandidieren", sagte er dem staatlichen belgischen Sender RTBF. "Es ist möglich, Wahlkampf von überall aus zu machen."

Er betrachte sein von der Zentralregierung abgesetztes Kabinett als legitime Regierung Kataloniens, sagte Puigdemont weiter. Wenn sich die Regierung im Gefängnis befinde, könnten Wahlen aber nicht neutral, unabhängig und normal sein. Die Abstimmung soll am 21. Dezember stattfinden.

Die spanische Regierung hat die Regionalregierung nach deren Unabhängigkeitserklärung abgesetzt und die Verwaltung der autonomen Region übernommen.