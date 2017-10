Fernsehansprache von König Felipe "Kataloniens Führung gefährdet die Stabilität Spaniens"

Angesichts der Massenproteste in Katalonien hat sich erstmals der spanische König Felipe VI. eingeschaltet. Die derzeitige Lage in Katalonien sei "sehr ernst", sagte er am Abend in einer Rede an die Nation. Die katalanische Regionalregierung habe sich nicht an die Rechtsordnung Spaniens gehalten - das sei ein "unverantwortliches Verhalten", mit dem sie die "die wirtschaftliche und soziale Stabilität" Kataloniens und ganz Spaniens riskierten.

"Seit einiger Zeit haben bestimmte katalanische Behörden die Verfassung und ihre Rechtsnormen verletzt", sagte das spanische Staatsoberhaupt in einer Fernsehansprache am Abend. Spanien müsse seine "verfassungsmäßige Ordnung" gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen verteidigen. "Angesichts dieser Situation von extremer Tragweite" sei es die Pflicht der "legitimen" Staatsführung, "das normale Funktionieren der Institutionen sicherzustellen".

Die katalanische Führung verletze mit ihrem Vorgehen demokratische Werte und spalte die Bevölkerung. "Heute ist die Bevölkerung Kataloniens zerrissen und zerstritten", sagte er. Das Königshaus bleibe der Verfassung und Einheit des Landes verpflichtet.

Am Sonntag hatten die Katalanen trotz der klaren Warnungen der Regierung in Madrid ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region abgehalten. Dabei hatten 90 Prozent der Wähler nach Angaben der Regionalregierung für die Loslösung der Region von Spanien gestimmt.

Die spanische Polizei war daraufhin mit Gewalt gegen das vom Verfassungsgericht als rechtswidrig eingestufte Referendum vorgegangen: Polizisten schlossen Wahllokale, beschlagnahmten Abstimmungsunterlagen und hinderten Menschen mit Schlagstöcken und Gummigeschossen an der Stimmabgabe.

Nach katalanischen Angaben mussten sich nach der Polizeigewalt mehr als 840 Menschen ärztlich behandeln lassen. Am Dienstag protestierten in Barcelona rund 700.000 Menschen gegen die spanischen Polizei.

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag nur bei 42 Prozent. Welche Konsequenzen die Abstimmung noch haben wird, ist derzeit völlig offen.