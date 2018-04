"Vi-Va-Puigdemont" In Katalonien geht der Butzemann um

Singen sie noch "Bi-Ba-Butzemann" oder schon "Vi-Va-Puigdemont"? Egal. Kataloniens Separatisten haben seit diesem Wochenende einen neuen Lieblingssong: "Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann." Wirklich.

Das deutsche Kinderlied geht um bei den katalanischen Independentistas: Im Netz wird es geklickt, auf der Straße gesungen. Bei den Massenprotesten am Sonntag in Barcelona erklang der Butzemann in allen möglichen Versionen. Flötisten und Trompeter, Akkordeonisten und Trommler spielten das Lied vor.

Sogar ein Chor hatte den Butzemann einstudiert. Und beim Refrain stimmten dann die Demonstranten mit ein: "Viva Puigdemont!" ("Es lebe Puigdemont!").

"Viva Puigdemont" - so klingt "Bi-Ba-Butzemann" für manche katalanische Ohren - mit etwas gutem Willen zumindest. Aufgefallen war das einer Zuhörerin des Radiosenders RAC-1. Und als die Station am Donnerstag die Butzemann-Entdeckung in die Welt verbreitete, ging der Song schlagartig viral.

Der Frankfurter Youtube-Betreiber "Der Kinderlieder-Kanal" verzeichnete schon am Tag danach 150.000 Aufrufe für sein Butzemann-Video. "Normal sind vielleicht 1000 Aufrufe am Tag", sagt Geschäftsführer Thomas Schneider-Trumpp. Mittlerweile wurde das Video mehr als eine halbe Million geklickt.

Auf der Kommentarplattform unter dem Video diskutieren jetzt Anhänger und Gegner der katalanischen Unabhängigkeit miteinander. "Wir sperren das nicht", sagt Schneider-Trumpp, "das meiste verstehen wir sowie nicht."

Im Web kursieren bereits katalanische Versionen des Liedes, unter anderem diese:

Die Independentistas beweisen mal wieder ihre Kreativität. Schon seit langem sind sie bekannt für ihre farbenprächtigen und ausgefallenen Proteste.

Das deutsche Kinderlied kommt ihnen gerade recht: jetzt, da das deutsche Oberlandesgericht in Schleswig über Puigdemonts Auslieferung an Spanien entscheiden muss. Nachdem die spanische Justiz zudem mehrere katalanische Ex-Minister wegen Rebellion inhaftiert hat und vergangene Woche sogar eine Aktivistin kurzzeitig wegen des Anfangsverdachts auf Terrorismus festnahm, ist den Separatisten momentan mehr denn je daran gelegen, sich als harmlose, friedliche Befürworter der Unabhängigkeit zu präsentieren.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

in unserm Haus herum, fidebum.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

in unserm Haus herum.



Er rüttelt sich, er schüttelt sich,

er wirft sein Säckchen hinter sich.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

in unserm Haus herum. pic.twitter.com/tSJXTjZGpT — Los Nintendos ️ (@los_nintendos) 15. April 2018

Der Butzemann ist dafür allerdings nicht die perfekte Symbolfigur. Er geisterte in alten Überlieferungen meist als böse, koboldartige Schreckgestalt umher. Zum freundlichen, tanzenden Zwerg, der "zur Nacht dem guten Kind / die Äpfel die im Säcklein sind" bringt, wurde er erst in dem Kinderlied von 1808. Was für eine Figur Puigdemont ist, darüber gehen in Spanien die Meinungen weit auseinander.