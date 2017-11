Katalanische Separatisten Puigdemont droht europaweite Fahndung

Mehrere abgesetzte katalanische Regionalminister sind zu einer Anhörung vor dem spanischen Staatsgerichtshof in Madrid erschienen.

Darunter war auch Oriol Junqueras, Stellvertreter des von der spanischen Zentralregierung entmachteten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Der ignorierte offenbar die Vorladung.

Puigdemont, der sich zuletzt in Brüssel aufhielt, hatte über seinen Anwalt erklärt, er werde nicht nach Madrid reisen. Für Verwirrung sorgte ein Bericht der spanischen Lokalzeitung "La Vanguardia" vom Mittwochabend. Demzufolge sollte sich Puigdemont auf dem Weg nach Barcelona gemacht haben.

Eine Richterin des Staatsgerichtshofs - der Audiencia Nacional - hatte Puigdemont und 13 Mitglieder seiner Regierung vorgeladen. Der Vorsitzende Richter des Verfassungsgerichtshofs sagte dazu, erscheine Puigdemont nicht, drohe ihm ein europäischer Haftbefehl. "Lädt einen ein Richter zur Aussage vor, und erscheint man nicht, ist es in Spanien oder jedem anderen EU-Land üblich, einen Haftbefehl auszustellen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den Richter Carlos Lesmes.

Die Staatsanwaltschaft wirft der abgesetzten Regierung Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und eine Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Nach der Anhörung könnte die Richterin Anklage erheben. Gegen Puigdemont könnte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen, um ihn schließlich dem Gericht vorzuführen.

Das katalanische Regionalparlament in Barcelona hatte am Freitag die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens ausgerufen. Der spanische Senat setzte daraufhin auf Antrag der Zentralregierung die Puigdemont-Regierung ab und löste das Regionalparlament auf. Die Amtsgeschäfte in Barcelona übernahmen Beamte aus der spanischen Hauptstadt.