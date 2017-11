Kataloniens Ex-Präsident Wie Puigdemont einer Auslieferung entgehen könnte

Am Sonntagmorgen um 9.17 Uhr bekamen die belgischen Behörden prominenten Besuch: Carles Puigdemont, abgesetzter Präsident Kataloniens, und vier seiner Berater stellten sich. Sie kamen damit ihrer Verhaftung zuvor: Die belgische Staatsanwaltschaft hatte am Freitag aus Madrid einen Europäischen Haftbefehl erhalten; nach Puigdemont und seinen Mitstreitern wurde gefahndet.

In Brüssel fragen sich nun viele: Ist Puigdemonts Strategie, den Konflikt mit Madrid um die Unabhängigkeit Kataloniens zu internationalisieren, damit gescheitert? Oder war es am Ende womöglich sogar sein Ziel, in einem langwierigen Gezerre um seine Auslieferung die Rolle des Märtyrers spielen zu können?

Ein solches Gezerre droht durchaus. Der belgische Untersuchungsrichter muss binnen 24 Stunden - also bis Montagmorgen 9.17 Uhr - entscheiden, ob er gegen Puigdemont und seine Berater Haftbefehl erlässt. Das Gericht muss dann innerhalb von 15 Tagen prüfen, ob es dem EU-Haftbefehl folgt. Anschließend bleiben weitere 15 Tage, in denen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verdächtigen Einspruch einlegen können. Für eine Entscheidung darüber bleibt dann erneut eine Frist von 15 Tagen.

Nach den EU-Regeln hat Belgien insgesamt 60 Tage, über die Auslieferung zu befinden. In Ausnahmefällen können noch einmal 30 Tage hinzukommen - wodurch sich das Prozedere sogar bis nach den Neuwahlen in Katalonien am 21. Dezember hinziehen könnte.

Puigdemonts belgischer Anwalt Paul Bekaert - der schon Terrorverdächtige der baskischen ETA vor der Auslieferung nach Spanien bewahrt hat - will die Überstellung seines Mandanten nach eigenen Angaben in jedem Fall anfechten. Beobachter in Brüssel halten es zwar für unwahrscheinlich, dass er Erfolg haben wird - aber auch nicht für ausgeschlossen.

Vorwurf der Rebellion überzogen?

Ein Grund könnte der EU-Haftbefehl selbst sein, in dem Madrid Puigdemont unter anderem Rebellion vorwirft. Eine Verurteilung nach Artikel 472 des spanischen Strafgesetzbuchs setzt jedoch voraus, dass der Beschuldigte Gewalt angewendet hat - was Puigdemont nach allem, was bisher bekannt ist, nicht getan hat. Dass die spanischen Strafverfolger dennoch zu diesem Vorwurf greifen, liefert dem 54-Jährigen womöglich Argumente dafür, dass ihm in Spanien ein politischer Prozess droht.

Das wiederum könnte zur Hürde für die Auslieferung werden, denn im belgischen Recht gibt es eine Vorschrift zur Umsetzung des EU-Haftbefehls. Sie verbietet eine Auslieferung etwa dann, wenn eine Verletzung der Grundrechten des Verdächtigen droht. In Puigdemonts Lager hält man das schon jetzt für ausgemacht. "Madrid hat die Gewaltenteilung abgeschafft", sagte Puigdemonts Sprecher Joan Maria Piqué dem SPIEGEL. "Die Justiz tut alles, was die Staatsanwälte verlangen, und die Staatsanwälte wurden von der Regierung eingesetzt."

Sollte sich die belgische Regierung dennoch für eine Auslieferung entscheiden, könnte Puigdemont dagegen klagen. Theoretisch könnte das Gericht die Auslieferung dann verbieten. "Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass ein Richter dafür Gründe findet", sagt der Göttinger Staatsrechtler Alexander Thiele. "Schließlich geht es hier um Spanien und nicht um die Türkei."

Die Haftstrafen, die Puigdemont drohen - maximal 25 Jahre für Rebellion und weiterhin bis zu 15 Jahre für die ihm ebenfalls vorgeworfene Aufwiegelung - seien zwar äußerst lang. "Aber Puigdemont wusste das vorher", so Thiele. "Und es ist nicht Aufgabe Belgiens, die Strafmaße im spanischen Recht zu beurteilen." Wahrscheinlicher sei, dass der betreffende Richter die Auslieferung erlaubt, womit der Ball dann wieder bei der belgischen Zentralregierung läge.

"Katalonien-Krise kann man nicht rechtlich regeln"

Dass Brüssel die Auslieferung verweigern würde, gilt als kaum denkbar, da sie damit öffentlich die Rechtsstaatlichkeit Spaniens anzweifelte. Doch zur Auslieferung gezwungen ist sie nicht. Das ist nur dann der Fall, wenn es in einem Europäischen Haftbefehl um eines von 32 Delikten geht - etwa Mord, Geldwäsche oder Menschenhandel.

"Tatbestände, die einen politischen Hintergrund haben, wurden bewusst aus der Liste herausgelassen", sagt Thiele. Die Katalonien-Krise sei eine "urpolitische Frage", bei der das Recht nicht dazwischenfunken wolle. "Die Regierung in Madrid hat in diesem Fall zweifellos das Recht auf ihrer Seite", sagt Thiele. "Aber man kann die Katalonien-Krise nicht rechtlich regeln."

Welche Rolle der Fall Puigdemont bei einer politischen Lösung spielen wird, ist derzeit kaum absehbar. Klar scheint nur eines: Die Hoffnung der katalanischen Separatisten, in Brüssel Unterstützer zu finden, ist weitgehend gescheitert. Kein einziger führender Repräsentant eines EU-Staats oder der EU-Kommission hat sich mit Puigdemont blicken lassen. In Brüssel heißt es, dass Diplomaten aus ihren Hauptstädten die Weisung erhalten hätten, nicht mit Puigdemont zu reden. "Den empfängt hier niemand", sagte ein ranghoher Vertreter eines EU-Landes.

Lediglich der belgische Migrationsminister Theo Francken erklärte es für "nicht unrealistisch", dass Puigdemont in Belgien politisches Asyl erhält - da fraglich sei, ob er in Spanien einen fairen Prozess bekomme. Verwunderlich war das nicht, da Franckens flämisch-nationalistische Partei N-VA mit Flanderns Abspaltung von Belgien liebäugelt und Sympathien für die katalanischen Separatisten hegt. Belgiens Regierungschef Charles Michel aber pfiff Francken umgehend zurück - und soll auch allen anderen Ministern verboten haben, mit Puigdemont Kontakt aufzunehmen. Auch die EU-Kommission bleibt bisher eisern bei ihrer Linie: Der Konflikt mit Katalonien ist eine innere Angelegenheit Spaniens.