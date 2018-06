Ende der Zwangsverwaltung Katalonien hat wieder eine eigene Regierung

Mehr als fünf Monate nach der Neuwahl in Katalonien ist am Samstag die neue separatistische Regionalregierung ins Amt eingeführt worden. Regionalchef Quim Torra nahm seinen 13 Ministern - sechs Frauen und sieben Männern - im Regierungspalast von Barcelona den Amtseid ab.

Mit der Zeremonie endete automatisch auch die monatelange Zwangsverwaltung, unter die die Zentralregierung in Madrid die Region im Herbst gestellt hatte. Madrid hatte die Regionalregierung damals des Amtes enthoben, nachdem diese ein nach Ansicht der Zentralregierung illegales Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt und Kataloniens Unabhängigkeit von Spanien erklärt hatte.

Möglich wurde der Übergang nun, nachdem die Zentralregierung eine von Torras vorgelegte Kabinettsliste am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht hatte.

Einige Kandidaten hatten Probleme mit der Justiz

Bei der Zeremonie erinnerte Torra auch an die in Untersuchungshaft sitzenden und die ins Ausland geflohenen katalanischen Politiker seiner Vorgängerregierung. Ihnen drohen in Spanien unter anderem wegen des Vorwurfs der Rebellion und der Veruntreuung öffentlicher Mittel teils langjährige Haftstrafen.

Die Regierungsbildung hatte sich schwierig gestaltet, weil für das Amt des Regionalchefs und der Minister im ersten Anlauf Kandidaten vorgeschlagen wurden, die wegen ihrer Probleme mit der Justiz nicht im Parlament anwesend sein konnten.

Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont hält sich weiter in Deutschland auf. Nach dem Willen der schleswig-holsteinischen Generalstaatsanwaltschaft soll er an Spanien ausgeliefert werden. Wann das Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig über eine mögliche Auslieferung entscheiden wird, ist unbekannt.