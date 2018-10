18 führende Politiker und Aktivisten der katalanischen Separatistenbewegung müssen sich vor Gericht verantworten. Das beschloss das Oberste Gericht Spaniens nach dem Abschluss einjähriger Ermittlungen. Ein genauer Termin für den Beginn des Verfahrens wurde nicht bekanntgegeben. Laut Medienberichten sollen die Gerichtsverhandlungen jedoch Anfang kommenden Jahres beginnen.

Demnach wird unter anderem der frühere Vize-Regionalpräsident Oriol Junqueras angeklagt. Er sitzt derzeit ebenso wie acht andere Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in Untersuchungshaft. Ihnen wird Rebellion vorgeworfen. In den anderen Fällen lauten die Vorwürfe Ungehorsam beziehungsweise Unterschlagung öffentlicher Gelder.

Hintergrund ist der Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens. Dieser war eskaliert, nachdem der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ein von der Justiz in Madrid als illegal eingestuftes Referendum organisiert hatte. Die spanische Regierung stellte Katalonien daraufhin unter Zwangsverwaltung und beendete den Zustand erst im Mai. Zahlreiche Separatisten und auch Puigdemont leben seitdem im Exil.

Anders als sein Vorgänger Mariano Rajoy setzt der amtierende spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf eine Entspannungspolitik in dem Konflikt. An den möglichen Strafen gegen die Separatisten ändert das indes nichts. Auf Rebellion stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft.