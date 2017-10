Kataloniens Unabhängigkeit Spanisches Gericht ordnet Haft für wichtigste Separatistenführer an

In Spanien ist gegen zwei Anführer und Organisatoren der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung Haftbefehl erlassen worden.

Ein Richter in Madrid ordnete für Jordi Sánchez und Jordi Cuixart Untersuchungshaft an. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Chefs der einflussreichen Organisationen Katalanische Nationalversammlung (ANC) und Omnium Cultural "aufrührerisches Verhalten" vor.

Konkret geht es um einen Vorfall in Barcelona am 20. September, im Vorfeld des Referendums. Demonstranten hatten damals Angehörige der spanischen Guardia Civil stundenlang eingekesselt, als die Beamten Büros der Regionalregierung durchsuchten. Sánchez und Cuixart werden für den Vorfall verantwortlich gemacht.

Omnium und ANC sind die zwei wichtigsten zivilgesellschaftlichen Organisationen der katalanischen Separatistenbewegung. Sie fordern schon seit Jahren die Abspaltung der Region von Spanien - und waren mit den von ihnen initiierten Massenprotesten maßgeblich dafür verantwortlich, dass 2012 erstmals ein katalanischer Regierungschef die Unabhängigkeit ins Spiel brachte.

Die beiden Bewegungen bringen immer wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße. Auch an der Organisation des Referendums waren beide beteiligt. Sowohl Omnium als auch ANC betonen dabei ausdrücklich den friedlichen Charakter ihrer Proteste. Beide sind tief in der katalanischen Zivilgesellschaft verankert und haben in so gut wie jeder Gemeinde der Region Unterstützer und Sympathisanten.

Omnium Cultural wurde 1961 gegründet, mit dem Ziel, den Erhalt der katalanischen Sprache und Kultur zu fördern. Unter dem spanischen Diktator Franco war die Organisation einige Jahre lang verboten. Dennoch gelang es ihr, fortzubestehen und Katalanisch zu unterrichten. Politische aktiv ist die Organisation vor allem seit 2010, als das spanische Verfassungsgericht Teile eines neuen Autonomiestatuts für Katalonien kippte.

ANC, die "katalanische Nationalversammlung", wurde erst 2012 gegründet. Die Organisation ist aus den Protesten gegen die Einschränkungen der katalanischen Autonomie entstanden. Sie bekam in Folge der Wirtschaftskrise in Spanien viel Zulauf, als es Proteste gegen die Massenarbeitslosigkeit gab. Ebenso wie Omnium Cultural ist auch ANC eine echte Volksbewegung, die großflächig in Katalonien verankert ist. Die frühere ANC-Funktionärin Carme Forcadell ist heute Präsidentin des katalanischen Regionalparlaments und Verfechterin der Unabhängigkeit.

Für Dienstag hat Omnium Cultural schon zu Massenprotesten aufgerufen. Die ersten Veranstaltungen sollen um 12 Uhr vor Universitäten starten, wo die beiden Organisationen viele Anhänger haben. Um 19 Uhr soll es Demonstrationen vor Einrichtungen der spanischen Regierung in Barcelona, Girona, Tarragona und Lleida geben. Omnium rief ausdrücklich zu friedlichen Kundgebungen auf.

Pass von katalanischem Polizeichef eingezogen

Ebenfalls am Montag war der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero nach einer Anhörung in Madrid unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Die Auflagen für Trapero sehen vor, dass er Spanien nicht verlassen darf und sich alle zwei Wochen bei Gericht melden muss. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Antrag auf Untersuchungshaft für Trapero ebenfalls auf "aufrührerisches Verhalten" verwiesen. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Bei dem von der spanischen Justiz als rechtswidrig eingestuften Referendum sprachen sich am 1. Oktober 90 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für eine Abspaltung der Region aus, die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent.