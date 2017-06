Abspaltung von Spanien Guardiola ruft Katalanen zum Ungehorsam auf

Seit Jahren macht sich Ex-Bayern-Trainer Josep "Pep" Guardiola für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien stark. Nun steht das anvisierte Datum für ein Referendum in der Region - und der heutige Coach des englischen Erstligisten Manchester City findet deutliche Worte.

Auf einer Kundgebung rief er zu Ungehorsam gegenüber der Zentralregierung auf. "Wir werden am 1. Oktober über unsere Zukunft abstimmen, auch wenn der spanische Staat das nicht möchte", sagte er am Sonntag vor Tausenden Demonstranten in Barcelona.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat mehrfach betont, man werde die Abtrennung der wirtschaftsstärksten Region des EU-Landes unter keinen Umständen zulassen. Ungeachtet des Widerstandes der Zentralregierung und früherer Verbote des Verfassungsgerichts hatte das Regionalparlament die Abstimmung im vorigen Herbst beschlossen. Der Befragungstermin war erst am Freitag vom katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont verkündet worden.

Guardiola bat am Sonntag "Europa und die Welt" um Unterstützung für Katalonien "gegen die Übergriffe eines autoritären Staates". Die Demokratie sei in Spanien bedroht, rief er unter lautem Jubel. An der von mehreren Verbänden und Parteien organisierten Demonstration nahmen neben Guardiola weitere katalanische Persönlichkeiten des Sports, der Wirtschaft und der Kultur teil.

Guardiola hat schon häufiger öffentlich seine Unterstützung für die Separatisten erklärt. Im Sommer 2014, damals noch in Diensten des FC Bayern München, nahm er an einer Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz teil, bei der die Unabhängigkeit Kataloniens gefordert wurde.