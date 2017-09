Katalonien-Streit Polizei beschlagnahmt 2,5 Millionen Stimmzettel

Zwei Tage vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat die spanische Polizei erneut Gebäude durchsucht und dabei Wahlunterlagen einkassiert. In der Stadt Igualada beschlagnahmten sie 2,5 Millionen Stimmzettel, vier Millionen Briefumschläge und 100 Wahlurnen.

Die Firma, bei der die Urnen konfisziert wurden, erklärte laut Polizei, diese seien für eine Wahl beim Fußballverein FC Barcelona gedacht.

Mit zahlreichen Aktionen versuchen die Zentralregierung in Madrid und die spanische Justiz die von der Regionalregierung in Barcelona für den 1. Oktober ausgerufene, vom Verfassungsgericht aber verbotene Abstimmung zu verhindern. Schon vor anderthalb Wochen beschlagnamte die Polizei Millionen Wahlzettel.

SPIEGEL ONLINE

Spaniens Regierung betrachtet die Volksabstimmung als illegal. Die Regionalregierung Kataloniens will das Referendum am 1. Oktober durchführen, ungeachtet mehrerer Verbote des Verfassungsgerichts und auch gegen den Widerstand der Zentralregierung (lesen Sie hier mehr zum Katalonien-Streit). Dafür will sie wie bei den vorherigen Regionalwahlen 2700 Wahllokale einrichten.