Einen Tag vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat die spanische Polizei Medienberichten zufolge das Telekommunikations- und IT-Zentrum der Regionalregierung durchsucht.

Während ein Hubschrauber in der Luft kreiste, fuhren zwei Autos mit jeweils mehreren Beamten in den Gebäudekomplex, wie der Radiosender RAC1 berichtete. Die Polizei und das spanische Innenministerium bestätigten die Razzia zunächst nicht.

Die Zentralregierung in Madrid hat Tausende Polizisten in die Region geschickt, um das Votum zu verhindern. Sie beruft sich dabei auf die Verfassung, die Spanien als unteilbaren Staat definiert. Nach dem Willen der Organisatoren sollen die Katalanen am Sonntag von 9 Uhr an über eine mögliche Sezession abstimmen.

Unabhängigkeitsbefürworter hielten am Samstag dutzende Schulen in Katalonien besetzt, damit diese am Sonntag als Abstimmungslokale für das Referendum genutzt werden können. In vielen Schulen wollten Eltern und Anwohner Sportwettkämpfe, Kulturveranstaltungen oder große Essen abhalten, um die Räume bis zum Abstimmungsbeginn besetzt halten zu können. Die spanische Zentralregierung wies die Polizei an, die Schulen abzuriegeln.

Der Chef der Regionalpolizei ordnete an, dass bis zum Morgen um 6 Uhr alle Wahllokale geschlossen sein müssen - drei Stunden vor dem geplanten Abstimmungsbeginn. Nach einer internen Anweisung, die die Zeitung "La Vanguardia" veröffentlichte, sollen die Polizisten Gewalt nur als letztes Mittel anwenden.

Die Organisatoren riefen die Bürger auf, auch dann friedlich zu bleiben, wenn sie an der Stimmabgabe gehindert werden. Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Unabhängigkeitsbewegung sei pazifistisch.

Am späten Freitagabend hatte Puigdemont bei einer Veranstaltung in Barcelona zugleich die Entschlossenheit der katalanischen Behörden untermauert, das Referendum trotz des Verbots abzuhalten. "Wir haben noch den ganzen Sonntag, um die Unabhängigkeit zu gewinnen", rief er seinen Anhängern zu. Angesichts der Mobilisierung der Bevölkerung hätten die Unabhängigkeitsbefürworter "schon gewonnen".

Er gehe davon aus, dass niemand Gewalt einsetze oder diese provoziere. Dennoch zeigte er sich überzeugt, dass die Behörden der Region das Referendum trotz der gerichtlichen Verbote durchführen können. In den mehr als 2000 Wahllokalen sei alles dafür vorbereitet.

Auch die Zentralregierung in Madrid äußerte die Hoffnung, dass der Sonntag friedlich verläuft. Sie bekräftigte allerdings, dass es keine Abstimmung geben werde und die Organisatoren mit Strafverfahren rechnen müssten. Zuletzt hatten Sicherheitskräfte bereits 2,5 Millionen Stimmzettel sowie Briefumschläge und Urnen sichergestellt.

Die Ratingagentur Standard & Poor's warnt indes vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts gewarnt. Zwar gehe man davon aus, dass die Region ein Teil Spaniens bleibe, erklärte das Unternehmen am Freitagabend. Sollte der Streit nicht eingedämmt werden, könne er sich aber auf das Geschäftsklima und Investitionen auswirken.