Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens Polizeichef entgeht vorerst U-Haft

Josep Lluis Trapero ist eigentlich für Recht und Ordnung in Katalonien zuständig - er ist der Chef der Regionalpolizei Mossos d'Esquadra. Den Montag über sah es nun danach aus, als drohe ihm selbst Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft am obersten spanischen Gerichtshof hatte nach Angaben aus Justizkreisen für ihn eben diese beantragt. Der Grund: Ihm wird im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens vom 1. Oktober "aufrührerisches Verhalten" zur Last gelegt.

Über den Antrag der Staatsanwaltschaft solle noch im Laufe des Tages entschieden werden, hieß es weiter. Das ist nun geschehen: Justizkreisen zufolge ist Trapero nach einer Anhörung mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dauern die Untersuchungen jedoch weiter an. Zudem soll ihm der Pass entzogen worden sein. Außerdem soll er sich alle zwei Wochen bei Gericht melden müssen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Die Guardia Civil warf der katalanischen Polizei in einem Schriftsatz für das Gericht in Madrid vor, im Umfeld der Volksabstimmung über die Unabhängigkeit "absolut gegen die erhaltenen Anordnungen" verstoßen zu haben.

Bei dem von der spanischen Justiz als rechtswidrig eingestuften Referendum sprachen sich 90 Prozent der Teilnehmer für eine Abspaltung der Region aus, die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent.

Video AFP

Die spanische Zentralregierung will die Unabhängigkeit Kataloniens verhindern. Sie verlangt von der katalanischen Regionalregierung, sie solle sich bis Donnerstagmorgen klar festlegen, ob sie die Unabhängigkeit von Spanien erklärt habe. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont verweigert bislang eine klare Antwort. Dem Sender TV3 zufolge will Puigdemont bei dieser Haltung bleiben.