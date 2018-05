Wahl in Barcelona Puigdemont-Vertrauter Torra ist neuer Präsident Kataloniens

Der Separatist Quim Torra ist neuer Regionalpräsident der nordspanischen Region Katalonien. Das Parlament in Barcelona wählte Torra in der zweiten und entscheidenden Abstimmung mit der relativen Mehrheit von nur einer Stimme zum katalanischen Regierungschef.

Am Samstag war der Wunschkandidat und Vertraute des von der Justiz gesuchten Ex-Präsidenten Carles Puigdemont im ersten Wahlgang gescheitert. Ihm fehlten zwei Stimmen zur absoluten Mehrheit, die diesmal nicht nötig war. Auf Torra entfielen beim Wahlgang am Montagnachmittag 66 Stimmen, 65 Abgeordnete stimmten gegen ihn, vier enthielten sich.

Seit der Absetzung des Separatistenführers Puigdemonts vor gut sechs Monaten hatte Katalonien keine reguläre Regierung mehr. Die Region stand bis zur Wahl unter Zwangsverwaltung der Zentralregierung in Madrid, die gemäß Verfassung bei der Amtsübernahme eines neuen Regionalpräsidenten automatisch enden soll.

In seiner Rede vor der Wahl kündigte Torra an, er werde einen "Staatsrat im Exil" gründen, mit Puigdemont als "legitimem Präsidenten". Bereits am Samstag hatte Tora erklärt, er werde weiter die Unabhängigkeit Kataloniens anstreben: "Wir werden weiter unermüdlich arbeiten, um eine katalanische Republik zu haben." Am Montag sagte er: "Alle werden in dieser Republik gewinnen. Niemand wird Rechte verlieren, die Republik (Katalonien, Anm.d.R) ist für jeden da, egal wie sie abgestimmt haben."