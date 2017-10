Joan Fabregat Badía hat sich eine rote Baseballkappe aufgesetzt. Darauf sind gelbe Streifen, ein blaues Dreieck und ein weißer Stern gestickt. Die Farben stehen für die katalanische Fahne. Die Beine machen zwar nicht mehr mit, doch Fabregat Badía wollte unbedingt nach Barcelona kommen, um für die Unabhängigkeit Kataloniens zu kämpfen. Fabregat Badía ist 84 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Seine Kappe trägt er mit Stolz.

Seine Tochter hat ihn hergefahren, 50 Minuten mit dem Auto aus einem Vorort Barcelonas. Tausende Demonstranten versammeln sich an diesem Tag in der Stadt. Der Rentner ist wütend. "Der Artikel 155 ist ein Desaster", sagt er. "Was wissen die aus Madrid schon von uns." Die Zentralregierung hätte kein Recht, sich hier einzumischen. Doch genau das tut Madrid - und zwar genau an diesem Tag.

Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy will das katalanische Streben nach Unabhängigkeit endgültig unterbinden und macht deshalb Gebrauch vom Artikel 155.Das kündigte er zuvor am Samstagmittag an.

Genauer gesagt will Rajoy den katalanische Regierungschef Carles Puigdemont und seinen Vize absetzen. Innerhalb von sechs Monaten sollen Neuwahlen stattfinden, Madrid wird bis dahin kommissarisch die Amtsgeschäfte in Katalonien weiterführen - wenn der Senat zustimmt.

Das Gremium wird am Freitag über Rajoys Vorhaben entscheiden. Das habe das Präsidium der zweiten Parlamentskammer am Samstag beschlossen, teilte ein Senatssprecher mit. Die Zustimmung gilt indes als sicher, da die konservative Volkspartei (PP) des Ministerpräsidenten dort die absolute Mehrheit hat.

Rajoy ging seinerseits auf die Furcht der Katalanen vor einem Verlust ihrer Autonomierechte ein. Mit der Maßnahme würden "weder die katalanische Autonomie noch die autonome Verwaltung der Region suspendiert", sagte er. Vielmehr würden die Verantwortlichen abgesetzt, die die Regionalregierung "außerhalb des Gesetzes" gestellt hätten.

Es ist dennoch ein klares Zeichen: Der Regierungschef will sich nicht länger von Puigdemont hinhalten lassen, der sich in den Tagen und Wochen nach dem umstrittenen Referendum vom 1. Oktober darum gedrückt hatte, die Unabhängigkeit offiziell auszurufen.

90 Prozent der Wähler hatten sich für die Unabhängigkeit ausgesprochen, bei einer Wahlbeteiligung von rund 43 Prozent. Doch belegen lassen sich die Zahlen nicht, weil es keine Wählerlisten oder -register gibt und Polizisten viele Wahlurnen beschlagnahmt hatten.

Doch wie soll es nun weitergehen in Katalonien?

Wer an diesem Samstag in Barcelona mit Bürgern spricht, hört vor allem die Kritik an der Entscheidung Madrids. "Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Repression oder Revolution", sagt Miguel Angel Sanchez Martinez. Der 29-jährige Arzt aus Barcelona ist der Meinung, dass die Regierung in Madrid schon seit vielen Jahren Katalonien unterdrückt. "Spanien will nur Geld von den Katalanen. Wenn diese sich dagegen wehren, dann antwortet Madrid mit Repression."

Sanchez Martinez will deswegen weiter kämpfen. Er vertraut Carles Puigdemont, weil er der einzige Politiker sei, der stets zu seinem Wort gestanden habe. Um zu verdeutlichen, wie ernst es die Katalanen meinen, könnten sie eine Woche lang in einen Generalstreik treten und auf diese Weise eine Revolution auslösen, schlägt Sanchez Martinez vor. Doch er ist sich auch bewusst, dass das Problem nicht einfach zu lösen sei. "Ohne internationale Hilfe geht es nicht."

Auch Enriqueta Bertran Esteve ist davon überzeugt, dass Katalonien für die Unabhängigkeit kämpfen sollte. "Trotz des Artikels 155 müssen wir weitermachen", sagt die 62-jährige Rentnerin. Puigdemont stehe für politische Vielfalt, er mache einen guten Job. Negative Folgen fürchtet sie nicht, obwohl so viele Unternehmen ihre Firmensitze in andere Regionen Spaniens verlegen wollen, weil sie Angst davor haben, plötzlich nicht mehr Teil der EU zu sein. "Die Firmen werden zurückkehren. Oder es werden neue Unternehmen kommen." Vor allem Firmen, die Trommeln und katalonische Fahnen herstellen, hätten gute Chancen hier, scherzt sie.

Ana Maria Sirvent sieht das anders. Die 27-Jährige ist gegen die Unabhängigkeit und fragt, ob ihr Statement auch in spanischen Medien erscheinen wird. Falls ja, müsse sie befürchten, in Barcelona mit Eiern beworfen zu werden. Sie hat Angst, dass zu viele Unternehmen Katalonien verlassen könnten. Das Opfer müssten die Arbeiter tragen, die ihre Jobs verlören. "Die Politiker sollten miteinander reden und eine Einigung herbeiführen", sagt sie.

Von Neuwahlen hält sie wenig. Wenn, dann müsste schon das ganze Land neu wählen, denn überall gebe es Korruption, die Politiker spielten nur mit den Menschen - so auch Rajoys Partido Popular.

Viele Menschen, die man am Tag auf den Straßen Barcelonas trifft, sind für die Unabhängigkeit. Sie wollen sich nicht einschüchtern lassen von den Entscheidungen aus Madrid. "Wir haben keinen Bock mehr", sagt auch Núria Fabregat Piñol , die ihren Vater im Rollstuhl nach Barcelona brachte. Von den Maßnahmen aus Madrid oder den spanischen Nationalisten lässt sie sich nicht abschrecken. "Die Polizei ist ja schon längst auf der Straße und wenn die Behörde Panzer schickt, wird Europa zuschauen." Sie sei, so wie alle Katalanen, pazifistisch.

Núria Fabregat Piñol will an diesem Tag mit ihrem Vater noch lange in Barcelona bleiben. "Wir demonstrieren bis zum Schluss", sagt sie, zündet sich eine Zigarette an und setzt sich eine rote Baseballkappe mit der Fahne Kataloniens auf - so wie ihr Vater.