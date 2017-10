Referendum Kataloniens Regierungschef reklamiert Recht auf unabhängigen Staat

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat nach dem umstrittenen Referendum über die Abspaltung von Spanien das Recht auf Unabhängigkeit seiner Region beansprucht.

"Mit diesem Tag der Hoffnung und auch des Leids haben die Bürger von Katalonien, haben wir uns das Recht verdient, einen unabhängigen Staat zu haben", sagte Puigdemont am Sonntagabend in einer Ansprache in Barcelona. Die spanische Polizei war gewaltsam gegen die Abstimmung vorgegangen, mehr als 800 Menschen wurden verletzt.

"In den nächsten Tagen werde ich dem Parlament die Ergebnisse des heutigen Tages überreichen, damit es so handelt, wie es im Referendumsgesetz vorgesehen ist", so Puigdemont weiter.

In Artikel 4 (4) des Gesetzes heißt es: Wenn es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt, bedeute das Resultat die Unabhängigkeit von Katalonien. Innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntgabe der Ergebnisse durch die Wahlkommission werde das Parlament eine Sitzung abhalten, um die formale Unabhängigkeitserklärung von Katalonien auszuführen, und den verfassungsgebenden Prozess einleiten.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy bekräftigte, dass er das Referendum nicht anerkennen werde. Die Abstimmung war im Vorfeld als illegal erklärt worden. Spaniens Verfassung gründet sich auf die "unauflösliche Einheit der spanischen Nation", eine Volksabstimmung über einen Teil-Austritt ist nicht vorgesehen.

Das katalanische Referendum wird auch formal irregulär sein, weil eine Reihe demokratischer Standards bei der Abstimmung nicht eingehalten wurden.

Die Wahllokale sind mittlerweile geschlossen. Ein offizielles Ergebnis gibt es aktuell aber noch nicht.

Während des Referendums war es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die spanische Polizei versuchte, die Abstimmung zu verhindern und ging massiv gegen die Wähler vor.