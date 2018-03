Abstimmung im Parlament Kataloniens Separatisten halten zu Puigdemont

Die Separatisten in Katalonien trotzen der Zentralregierung in Madrid. Die drei für die Unabhängigkeit eintretenden Parteien verabschiedeten am Mittwoch im Parlament in Barcelona zwei Resolutionen, in denen die "politischen Rechte" Puigdemonts verteidigt werden - darunter auch die Möglichkeit, ihn erneut zum Regionalchef zu wählen.

Die Resolutionen haben allerdings eher Symbolcharakter und ändern nichts daran, dass es derzeit unmöglich ist, den 55-Jährigen ins Amt zu holen. Die spanische Justiz wirft ihm im Zusammenhang mit dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom Herbst unter anderem Rebellion vor und will ihm den Prozess machen.

Derzeit befindet sich Puigdemont in Deutschland in U-Haft. Ob er an die spanische Justiz ausgeliefert wird, prüft die Justiz derzeit. Der zuvor im Exil in Brüssel lebende Puigdemont war am Sonntag an einer Autobahnraststätte in Deutschland festgenommen worden. Seither sitzt er in Neumünster im Gefängnis. Zudem sollen zwei katalanische Polizisten festgenommen worden sein, die ihn auf seiner Flucht durch Deutschland begleitet hatten. Das melden spanische Medien,

Der Vorsitzende des Linksbündnisses "Catalunya en Comú", Xavier Domènech, schlug im Parlament in Barcelona als Alternative vor, einen unabhängigen Kandidaten zum Regionalchef zu machen, um die schwere politische Krise zu lösen. Die Konfliktregion hatte vor drei Monaten eine Neuwahl abgehalten, bei der die Abspaltungsbefürworter erneut die Mehrheit der Sitze errungen hatten. Jedoch gibt es noch immer keine funktionierende Regierung, weil die meisten separatistischen Spitzenpolitiker in Haft oder im Exil sind. Es droht eine weitere Neuwahl.

Freiheit gegen Ehrenwort?

Die spanische Justiz wirft insgesamt rund 25 führenden Separatisten Verfassungsbruch und Rebellion vor. Puigdemont wird zudem die Veruntreuung staatlicher Gelder zur Last gelegt. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 30 Jahre Haft.

Am Mittwoch hatte sich die abgesetzte katalanische Bildungsministerin Clara Ponsatí den Behörden in Schottland gestellt. Auch ihr droht wegen eines europäischen Haftbefehls die Auslieferung nach Spanien. Bis zur eigentlichen Anhörung darf sie noch auf freiem Fuß bleiben.

Im Video: Puigdemonts Festnahme - Entscheidung nach Ostern

Video REUTERS

Bei Puigdemont wird es offenbar noch länger dauern. Die Ostertage wird er in der Justizvollzugsanstalt Neumünster verbringen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig wird in dieser Woche keinen Antrag mehr auf Auslieferungshaft beim Oberlandesgericht stellen, sagte eine Behördensprecherin. Die Prüfung der Unterlagen sei sehr komplex.

Der Europaabgeordnete und ehemalige AfD-Chef Bernd Lucke forderte, den katalanischen Separatistenführer bis zu einer Entscheidung über eine Auslieferung in Deutschland auf freien Fuß zu setzen. "Ich habe Herrn Puigdemont vorgeschlagen, und er hat sich sofort dazu bereiterklärt, dass er sein Ehrenwort geben solle, Deutschland nicht zu verlassen, solange die deutsche Justiz über dieses Auslieferungsersuchen urteilt", sagte Lucke nach einem rund anderthalbstündigen Gespräch mit dem Politiker in der Justizvollzugsanstalt Neumünster.