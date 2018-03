Kataloniens Separatisten-Kandidat Wählt ihn schnell, weil ihm der Knast droht!

Das Katz- und Maus-Spiel geht wieder los. Wochenlang, monatelang hat politischer Stillstand in der Krisenregion in Spaniens Nordosten geherrscht. Vergebens haben die Parteien versucht, die für Kataloniens Ablösung von Spanien eintreten, nach der Wahl im Dezember mit ihrer Parlamentsmehrheit einen der Ihren zum Regionalpräsidenten zu machen.

Carles Puigdemont durften sie nicht wählen: Der frühere Amtinhaber ist im Exil in Belgien und würde wohl von der spanischen Justiz verhaftet, sollte er Heimatboden betreten. Jordi Sànchez

AP Carles Puigdemont

konnten sie nicht wählen: der Aktivist sitzt in spanischer Untersuchungshaft.

Nachdem Sànchez am Mittwoch aufgegeben hat, haben die beiden großen Separatisten-Parteien prompt Versuch Nummer Drei gestartet. Ihr Neuer heißt Jordi Turull, ist 51 Jahre alt, und ein altgedienter Berufspolitiker. Turull war Sprecher der Puigdemont-Regierung, die Madrid Ende Oktober entmachtete - und auch schon wochenlang in U-Haft. Zurzeit ist er auf Kaution draußen.

AFP Jordi Sanchez

Madrider Regierungsvertreter attackieren das geplante Votum

Diesen Donnerstag, Punkt 17 Uhr, soll das Parlament in Barcelona nun Turull zum formal mächtigsten Mann Kataloniens wählen, zum Regionalchef. Vergangene Nacht hat Parlamentspräsident Roger Torrent dafür überraschend ein Plenum angesetzt. Torrent reagiert mit dem Eilverfahren wohl auf eine Vorladung des obersten spanischen Gerichtshofes.

MARTA PEREZ/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Jordi Turull

Ein Richter hatte just am Mittwochmittag, als sich Turulls Kandidatur herumsprach, den Politiker für diesen Freitag einbestellt. Turull werden Aufruhr und Rebellion in der Zeit rund um das verbotene katalanische Unabhängigkeitsreferendum im Herbst vorgeworfen.

Offenbar wollen die Separatisten dem Richter zuvorkommen. "Die spanischen Autoritäten zwingen die Katalanen dazu, falsche Entscheidungen zu treffen", meint der deutsch-katalanische Politologe Peter A. Kraus, Professor an der Uni Augsburg.

Turulls geplante Express-Wahl lässt den Streit zwischen der Madrider Zentralregierung unter Mariano Rajoy und den Unabhängigkeitskämpfern erneut eskalieren. Madrider Regierungsvertreter attackieren nun in spanischen Medien das geplante Votum - und erklären, die seit Oktober anhaltene Zwangsverwaltung Kataloniens werde erst beendet, wenn die Region eine "rechtmäßige" Regierung habe.

"Neue Konfrontation, die keiner der beiden Seiten nutzt"

"Es läuft wieder auf Polarisierung zu", sagt Günther Maihold, Spanien-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. "Die Unabhängigkeitsbefürworter versuchen, den spanischen Staat und die Justiz herauszufordern, um noch etwas von der Euphorie des vergangenen Herbstes zu retten." Und Madrid? "Reagiert mit der üblichen Härte." Sollte Turull gewählt werden, bedeute dies Maihold zufolge "eine neue Konfrontation, die keiner der beiden Seiten nutzt." Die Separatisten verlieren in ihren eigenen Reihen Zustimmung, wenn sie wieder und wieder scheitern. Und Rajoys Partei wird in Spanien laut Meinungsumfragen immer unbeliebter.

Ob Turull überhaupt eine Mehrheit im Plenum bekommt? Das ist unsicher. Die beiden großen Separatisten-Parteien, die ihn stützen, haben zusammen 66 der 135 Abgeordneten. Da Puigdemont und ein Gefolgsmann aus dem Exil heraus nicht mitwählen dürfen, kommen sie nur auf 64 Ja-Stimmen. Damit kommt alles auf die vier Abgeordneten der CUP an. Die linksradikale Partei ist für Kataloniens Unabhängigkeit, misstraut aber Turull. Pflegte der Politfunktionär doch enge Kontakte zum langjährigen katalanischen Präsidenten Jordi Pujol und dessen Familie. Gegen den Clan ermittelt die Justiz wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Korruption.

Muss Turull, kaum im Amt, schon in Haft?

Hektisch haben die beiden großen Separatisten-Parteien am Mittwoch versucht, die CUP auf ihre Seite zu ziehen. Dass Torrent die Wahl in der Nacht zu Donnerstag angesetzt hat, könnte daraufhin deuten, dass es ihnen gelungen sein könnte. Aber nicht auszuschließen ist, dass sie die Abstimmung doch wieder in letzter Minute abberufen - so wie im Januar, als sie Puigdemont wählen wollten.

Sollte es Turull am Donnerstag tatsächlich schaffen, könnte er seinen Posten am Freitag schon wieder los sein. "Wenn Spaniens Oberster Gerichtshof entscheidet, dass Turull ins Gefängnis muss, kann er seinen Amtsgeschäften nicht nachgehen", sagt Katalonien-Experte Kraus. Turull wäre wieder entmachtet. Wie die Katalanen dann reagieren, ob die Unabhängigkeitsbefürworter auf die Straße gehen, ist völlig ungewiss.

