Machtkampf in Katalonien Separatisten planen Puigdemont-Comeback - per Skype

Carles Puigdemont soll wieder Regierungschef in Katalonien werden. Das möchten zumindest die beiden separatistischen Blöcke im Parlament der autonomen spanischen Region. Darauf hätten sich Puigdemont als Vorsitzender des Parteienbündnisses JxCat (Zusammen für Katalonien) und die Nummer zwei der ERC (Republikanische Linke in Katalonien), Marta Rovira, bei einem Abendessen am Dienstag in Brüssel geeinigt, sagte JxCat-Mitglied Jordi Xucla im TV-Sender RTVE.

Puigdemont hält sich zusammen mit mehreren Getreuen in Belgien im Exil auf. Er wird wegen der verfassungswidrigen Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens von der spanischen Justiz gesucht. Die Madrider Zentralregierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy hatte nach der Ausrufung des eigenständigen Staates Katalonien die Regionalregierung in Barcelona aufgelöst.

Bei der Neuwahl im Dezember verloren die separatistischen Parteien zwar an Zustimmung, konnten jedoch die absolute Mehrheit im Parlament in Barcelona halten. Das neue Parlament soll sich kommenden Mittwoch konstituieren.

"Regierungsprogramm per Videoübertragung"

Für seine Wahl zum katalanischen Regierungschef ist aber die persönliche Anwesenheit vorgesehen. Ohne die acht exilierten oder inhaftierten Parlamentarier können die Separatisten ihre Mehrheit nicht ausspielen. Mit einem Trick soll das Comeback Puigdemonts ermöglicht werden: Die Separatisten wollen bei der Konstituierung das Parlamentspräsidium übernehmen und die Regel der Anwesenheitspflicht kippen - zum Beispiel durch Skype. "Es wird perfekt möglich sein, dass Herr Puigdemont sein Regierungsprogramm per Videoübertragung präsentiert oder es von einem anderem Abgeordneten vortragen lässt", sagte Xucla.

Gegner der Separatisten entgegnen jedoch, ein Fernbleiben Puigdemonts bei der Debatte über das Regierungsprogramm und der anschließenden Wahl würde eine Missachtung der demokratischen Spielregeln darstellen. Der Chefkoordinator von Rajoys Volkspartei (PP), Fernando Martínez Maíllo, hatte erst am Montag erklärt, man werde eine eventuelle Machtübernahme Puigdemonts aus der Ferne "mit allen juristischen Mitteln" zu verhindern wissen. Eine solche Vorgehensweise der Separatisten sei "absurd, Unsinn, Unfug", sagte er.