Katalonien Spanien hebt internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont auf

Das Oberste Gericht Spaniens hat den europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont zurückgezogen. Auch die europäischen Haftbefehle für vier katalanische Ex-Minister, die wie Puigdemont nach Belgien geflohen sind, würden fallen gelassen, erklärte das Gericht.

In der Begründung hieß es, die Ermittlungen und Urteile zu dem Fall dürften nicht in den Händen mehrerer Gerichte liegen. Zudem werde erwartet, dass Puigdemont und seine Mitstreiter früher oder später nach Spanien zurückkehren, da sie als Kandidaten bei den Neuwahlen am 21. Dezember antreten wollen.

Die nationalen Haftbefehle auf spanischer Ebene sollten aber bestehen bleiben. Sollten Puigdemont und die übrigen Angeklagten wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt oder gar Rebellion verurteilt werden, drohen ihnen im Extremfall bis zu 30 Jahre Haft.

Seit Oktober steht Katalonien unter der Zwangsverwaltung Madrids. Spaniens Ministerpräsident Marinao Rajoy hatte damals die Regionalregierung unter Puigdemont entmachtet, weil dieser in Folge eines illegeallen Referendums die Unabhängigkeit erklärt hatte. Puigdemont war daraufhin nach Belgien geflohen.